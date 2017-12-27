27.12.2017, 11:20

ТАБЛИЦА: Клиентов SEB ждет повышение цен и новые условия

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rus.delfi.ee
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Mängutuba
Foto: Tanel Meos

С 1 января банк SEB меняет ценник, а с 13 января — условия. Клиенты, не согласные с изменениями, до 31 декабря могут расторгнуть свои договоры.

Подробно об изменениях читайте в таблице.

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