ТАБЛИЦА: Клиентов SEB ждет повышение цен и новые условия

С 1 января банк SEB меняет ценник, а с 13 января — условия. Клиенты, не согласные с изменениями, до 31 декабря могут расторгнуть свои договоры.
Подробно об изменениях читайте в таблице.
Зарегистрированные (2) Анонимные (13)
С 1 января банк SEB меняет ценник, а с 13 января — условия. Клиенты, не согласные с изменениями, до 31 декабря могут расторгнуть свои договоры.
Подробно об изменениях читайте в таблице.
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