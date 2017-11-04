04.11.2017, 10:55

ТАБЛИЦА: Какие фирмы и учреждения заплатили больше всего налогов государству

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Eurod
EurodFoto: Madis Veltman

Статистика Налогово-таможенного департамента за III квартал показывает, какие предприятия и учреждения заплатили больше всего государственных налогов. На первом месте опять Neste Eesti AS и на втором — Департамент социального страхования. 30 крупнейших налогоплательщиков перед вами.

В таблице указаны сумма уплаченных государственных налогов, оборот предприятия и количество работников предприятия или учреждения.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии