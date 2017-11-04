ТАБЛИЦА: Какие фирмы и учреждения заплатили больше всего налогов государству

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Статистика Налогово-таможенного департамента за III квартал показывает, какие предприятия и учреждения заплатили больше всего государственных налогов. На первом месте опять Neste Eesti AS и на втором — Департамент социального страхования. 30 крупнейших налогоплательщиков перед вами.