ТАБЛИЦА: Какие фирмы и учреждения заплатили больше всего налогов государству

Статистика Налогово-таможенного департамента за III квартал показывает, какие предприятия и учреждения заплатили больше всего государственных налогов. На первом месте опять Neste Eesti AS и на втором — Департамент социального страхования. 30 крупнейших налогоплательщиков перед вами.
В таблице указаны сумма уплаченных государственных налогов, оборот предприятия и количество работников предприятия или учреждения.
Tallinn, Квартира, 159 000 EUR
Tallinn, Квартира, 122 000 EUR
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