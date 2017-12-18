ТАБЛИЦА: Какие должности в 2017 году в Эстонии были самые высокооплачиваемые

Согласно базе данных крупнейшего в Эстонии портала по трудоустройству CVKeskus.ee, самая высокая зарплата, публично предложенная работодателями в объявлениях о вакансиях, была заявлена для должности менеджера по продажам и превышала 10 000 евро.

”Самая высокая зарплата в уходящем году была предложена в объявлении о вакансии менеджера по продажам, в котором заявлялось, что зарплата брутто может превышать 10 000 евро”, — сказал руководитель по коммуникации в Прибалтийском регионе портала CV Keskus Хенри Аувяэрт.

”Следующие места в рейтинге предложений с публично заявленной зарплатой заняли объявления о вакансиях в секторах информационных технологий и энергетики, в которых обещали зарплаты брутто, превышающие 6000 евро”.

В разбивке по областям, в 2017 году самые высокие зарплаты предлагались в таких секторах как руководство, ИТ, строительство и недвижимость. Средняя зарплата в данных областях деятельности предлагалась на уровне 2342, 2172 и 2114 евро соответственно. Однако в строительном секторе высокая зарплата обеспечивалась благодаря предложениям вакансий в иностранных государствах.

Зарплаты в областях, расположившихся в нижней части рейтинга, отстают от лидеров более чем в два раза. ”В объявлениях о вакансиях, касающихся таких сфер как питание, обслуживание клиентов, охранные услуги, образование и наука предлагались, в среднем, зарплаты брутто порядка 1000 евро”, — заметил Хенри Аувяэрт. ”К сожалению, мы должны признать, что в такой важной сфере, как образование, публично предлагаемые в объявлениях зарплаты в настоящее время не являются конкурентоспособными. Средняя зарплата, предложенная в секторе образования, занимает последнее место в сравнении с прочими областями деятельности”.

Хенри Аувяэрт также отметил, что в настоящий момент на крупнейшем в Эстонии портале по трудоустройству CVKeskus.ee размещено более 600 объявлений о вакансиях с заявленными публично зарплатами, и количество таких объявлений имеет тенденцию к росту. ”Все чаще ищут новых работников по объявлениям, в которых публично указывается уровень зарплаты”, — сказал Хенри Аувяэрт. ”На опубликование конкретного уровня зарплат, вероятно, влияет усложнившийся поиск персонала”.

Область работы Средняя зарплата, предложенная в 2017 году Руководство 2342 Информационные технологии 2172 Строительство / Недвижимость 2114 Механика / Техника 1646 Обучение / Работа с персоналом 1630 Транспорт / Логистика 1549 Электроника / Телекоммуникации 1509 Финансы 1477 Государственное управление и администрирование 1424 Продажа 1267 Здравоохранение / Социальная работа 1228 Промышленность / Производство 1191 Естественные науки / Сельское хозяйство 1176 Ассистентство / Администрирование 1135 Туризм / Гостиничное хозяйство 1133 Питание 1072 Обслуживание клиентов 1066 Охрана общественного порядка / Охранные услуги 997 Образование / Наука 995

Источник: CVKeskus.ee