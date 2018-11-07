ТАБЛИЦА: Какие автомобили самые надежные, а с какими больше всего проблем

rus.delfi.ee EST

Müügiootel Lexused. Foto: Eero Vabamägi

Издание Consumer Reports обнародовало исследование, которое проводит ежегодно с целью выяснить, какие марки автомобилей являются самыми надежными, а с какими возникает больше всего проблем.