07.11.2018, 19:10

ТАБЛИЦА: Какие автомобили самые надежные, а с какими больше всего проблем

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rus.delfi.ee
EST
Lexus esindus
Müügiootel Lexused.Foto: Eero Vabamägi

Издание Consumer Reports обнародовало исследование, которое проводит ежегодно с целью выяснить, какие марки автомобилей являются самыми надежными, а с какими возникает больше всего проблем.

В этом году самыми надежными оказались Lexus и Toyota. На последнем месте — Volvo.

Смотрите таблицу!

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