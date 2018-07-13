13.07.2018, 07:00

ТАБЛИЦА: Фрукты, овощи, ягоды … Как определить — эстонский продукт или нет?

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rus.delfi.ee
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ТАБЛИЦА: Фрукты, овощи, ягоды … Как определить — эстонский продукт или нет?
Sven Arbet

За хорошие и свежие местные продукты потребитель готов переплачивать, пишет Maaleht. Но как определить — эстонский продукт или нет?

Сейчас на прилавках очень много эстонских товаров, но они дороже импортных. Так, эстонские помидоры на Центральном рынке в Таллинне стоили около четырех евро за килограмм, в то время как импортные — всего 1,5. Эстонская черная смородина стоила 4,90 евро, польская — 2,80. Выскоки цены и на морковь — 7-8 кг за килограмм.

Продавцы прекрасно понимают, что за эстонское можно просить больше, поэтому иногда табличка ”Eesti” появляется на ящиках, на которых не должна появляться. Покупателю не остается ничего иного, как проявить чудеса изобретательности. Если рядом с прилавком с эстонским крыжовником продается крыжовник из Литвы в такой же упаковке, то это опеределенно должно навести на какие-то мысли. Следует постараться оценить благонадежность продавца. Так, на Центральном рынке действует ряд эстонских производителей и их представителей, продающих сезонные товары своего региона. Их овощи, фрукты и ягоды с большой долей вероятности действительно местные.

Если вы видите какого-то посредника с товаром разного происхождения: польского, литовского, венгерского, эстонского, то обратите более пристальное внимание на упаковку и сам товар, а также изучите товар других продавцов. Конечно, литовский крыжовник тоже не плох, но вопрос в доверии и предоставлении потребителю ложной информации.

Проблемы с указанием происхождения товара наблюдаются и в магазинах. Встречаются и совсем странные примеры. Так, в апреле в больших магазинах можно было встретить свежую эстонскую капусту и картофель. Когда журналист указал на вводящий в заблуждение ценник (капуста в снегу не растет), столкнулся лишь с недоумением со стороны работников.

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