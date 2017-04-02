ТАБЛИЦА: Чьи зарплаты выросли больше всего, а кому повезло меньше

Проведенный в марте порталом CV-Online опрос показал, что в течение последних 30 дней активным поиском работы занимались 43% достигшего трудоспособного возраста населения.

На новую работу устроились 5% опрошенных. Наиболее частой причиной поиска нового места является желание более высокой оплаты труда (54,5% опрошенных и 69,6% тех, у кого на момент участия в исследовании были действующие трудовые отношения).

В таблице приведены должности, нетто-зарплата за 2015 год, нетто-зарплата за 2016 год и ее рост в процентах.