ТАБЛИЦА: Цены на продукты в Эстонии растут намного быстрее, чем в среднем по ЕС

Розничные цены на продуктовые товары в этом году поднялась во многих странах ЕС, однако больше всего — именно в Прибалтике, и наш рост существенно превышает средний по Европе, пишет Maaleht со ссылкой на Институт конъюнктуры.

Если по состоянию на август средний рост розничных цен по ЕС за год составил 1,7%, то в Латвии 6,8%, Эстонии 6,2%, Литве 4%. В Германии цены выросли на 2,8%, во Франции — на 0,6%, а в Финляндии и вовсе упали на 0,1%.

В Эстонии в последние месяцы быстрее всего росли цены на молочную продукцию.

Так, пачка масла в сентябре 2013 года на рынке стоила 7,65 €/кг, в 2016 году 6,64 €/кг, сентябре этого года 8,86 €/кг, а сейчас 10,44 €/кг.

Местный свиной карбонад на кости в сентябре стоил на рынках в среднем 4,43 €/кг, годом ранее 4,09 €/кг (+8,3%), хотя четыре года назад целых 4,72 €/кг.

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