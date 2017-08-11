Таави Рыйвас решил стать бизнесменом

В начале августа бывший премьер-министр и экс-председатель Партии реформ Таави Рыйвас основал товарищество с ограниченной ответственностью под названием Inspiring Mind, в котором он является единственным владельцем и членом правления.

В коммерческом регистре сферой деятельности предприятия указан бизнес-консалтинг, а также другое управление по менеджменту.

По словам Рыйваса, деятельность его предприятия направлена за границу.

Связь Таави Рыйваса с происходящим вне политической сферы была мимолетна — с 2002 по 2003 год он работал менеджером в AS IT Grupp. Остальное время он занимал должности в политике, сообщает Äripäev.