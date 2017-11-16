Таави Аас: у Таллиннского центра обработки отходов цены гораздо ниже, чем у частных фирм

Таави Аас заявил, что Таллиннская городская управа потрясена требованием Департамента конкуренции существенно снизить цены на вывоз отходов, передает Раэпресс. По его словам, цены уже сейчас в разы ниже, чем у частных фирм, а условия оказания услуги выгоднее для потребителя.

Аас не согласен с утверждением департамента, что Таллиннский центр обработки отходов использует при посредничестве в оказании услуги вывоза отходов необоснованно высокие наценки.

В качестве примера власти столицы приводят расценки фирмы Ragn Sells. Таким образом, опорожнение 140-литрового контейнера смешанных бытовых отходов вместе с налогом с оборота стоит у Таллиннского центра 2,34 евро, а у Ragn Sells — 7,50 евро, 240-литрового контейнера — 2,58 и 8,90 евро соответственно, а 370-литрового — 3,24 и 10,26 евро соответственно. Что касается самого распространенного 800-литрового контейнера, то здесь наблюдается разница в 2,5 раза — 5,40 и 13,85 евро соответственно.

Аас, отмечает, что цены Таллиннского центра стабильны с 2013 года, а частные фирмы за это время поднимали цены несколько раз.

"Я уже не говорю о том, что отходы картона и бумаги Таллиннским центром обработки отходов вывозятся вообще бесплатно, в то время как Ragn Sells берет за 370-литровый контейнер таких отходов 4,5 евро. Абсолютно все цифры показывают, что организованный самоуправлением вывоз отходов обходится потребителю дешевле, чем услуга частных фирм. Этот вывод еще год назад сделал и Государственный контроль", — сказал Аас в заключении.