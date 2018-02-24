Сюрприз от Fazer: хлеба Juubelileib и Must с содержанием сахара, сниженным на 44%

Ассортимент эстонских пекарных изделий снова стал богаче. К нему добавилось два интересных и полезных продукта — Fazer выпустил в продажу хлеб Juubelileib, приготавливаемый вручную из ржаного солода, и горячо любимый среди жителей Эстонии формовой хлеб Must, в котором нет ни грамма белого сахара, а содержание соли снижено на 40%, сообщается в пресс-релизе.

По словам менеджера по маркетингу Fazer Eesti Йоозепа Волкманна, концепция хлеба Must с более низким содержанием сахара согласуется с программой по уменьшению сахара и соли, принятой во всем концерне Fazer. Согласно программе, все новые изделия должны соответствовать повсеместно признанному в Северных странах стандарту полезных для здоровья продуктов ”Зеленая замочная скважина”, или Green Keyhole.

”Наша цель — внести вклад в здоровье своих потребителей, снизив к 2021 году в рецептах всех изделий Fazer долю сахара как минимум на 5%, а количество соли на целых 10%. Учитывая, насколько сложно изменить вкусовые предпочтения и потребительские привычки людей, это очень амбициозная затея, но ради этого стоит рисковать”, — поясняет Волкманн.

Согласно программе уменьшения сахара и соли, ни в одном рецепте новых изделий количество содержащегося сахара не должно превышать 5%, а количество соли 1%.

”Хлеб Fazer Must с низким содержанием сахара содержит на 100 грамм всего 4,2 грамма натурального сахара, содержащегося в зернах, и 0,6 грамма соли, что делает его, несомненно, идеальным выбором для потребителей, следящих за здоровым питанием”, — заверил менеджер по маркетингу Fazer.

Хлеб Must из ржаного солода, созданный к 100-летию Эстонской Республики — это ржаной хлеб, приготовленный традиционным способом с закваской и завариванием и вручную сформированный в буханку. ”Навевающий ностальгию хлеб Juubelileib с сильным ароматом и вкусом солода идеально подходит на праздничный стол по случаю дня рождения Республики для приготовления бутербродов с килькой, а также просто для наслаждения в будничные дни”, — сказал Волкманн.