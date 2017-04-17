Сыр без дырок, кола без сахара. Словаки обнаружили, что продукты в Восточной Европе хуже по качеству

Одинаковые продукты, которые продаются в магазинах в странах Восточной и Западной Европы, значительно различаются по качеству. Такой вывод содержится в исследовании, которое было проведено по заказу правительства Словакии.



В рамках исследования сравнивались одинаковые продукты одних и тех же производителей, которые продаются в магазинах в Словакии и Австрии. Состав девяти продуктов был практически идентичным, трех — различался незначительно, десяти — различался в такой степени, что это влияло на качество продукта в целом.

Неправильная кока-кола?

Вкус кока-колы в Австрии и Словакии заметно отличается (австрийская слаще), при этом в состав австрийской колы входит сахар, словацкой — изоглюкозы. Рыбные палочки бренда iglo, которые продаются в Австрии, содержат на 8,8% больше рыбы, чем точно такой же продукт в Словакии. Пакетики с чаем Earl Grey в Австрии продаются в упаковке из алюминиевой фольги, в Словакии — из бумаги. Фольга позволяет сохранить аромат и вкус чая, отмечают авторы исследования.

Сыр Emmental, который можно купить в Словакии, по структуре отличается от австрийского — в нем нет характерных дырок. Сыр моцарелла продается в обеих странах в упаковках по 125 граммов, однако фактически вес продукта различается — в Словакии он составляет 119,4 грамма, в Австрии — 124 грамма.

Страны Восточной Европы болезненно воспринимают то, что производители продуктов питания, возможно, используют двойные стандарты для стран "старой" и "новой" Европы. Проблема уже несколько лет обсуждается на уровне Европарламента, однако до сих пор производители не признали, что проблема действительно существует. Директор Центра выбора потребителей (Consumer Choice Center) Фред Рюдер заявил Euractiv, что на самом деле производители стараются подстроить свои продукты под вкусы потребителей в конкретной стране. "Призывы к обязательному выравниваю вкуса продуктов по всему ЕС — последнее, что нужно ЕС и потребителям", — отметил он.

Вафли, "нутелла" и многое другое

В 2011 году Словацкая ассоциация потребителей купила ряд брендированных продуктов в супермаркетах в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. В корзину попали напитки Coca-Cola, шоколад Milka, черный и красный перец Kotanyi, растворимый кофе Nescafé Gold, зерновой кофе Jacobs Kronung и Tchibo Espresso. Все они были протестированы в лабораториях, аккредитованных при Национальном институте ветеринарии и пищевой промышленности Словакии.

Оказалось, что только шоколад Milka был одним и тем же. Перец Kotanyi стал рекордсменом по количеству отличий. Так, если в упаковках, купленных в Венгрии, Словакии и Австрии, никаких отличий не было, то болгарский вариант содержал намного больше раздавленных или поврежденных зерен. Кроме того, в нем было на 10% больше ненужных добавок. В болгарской версии было лишь 108,9 грамма на килограмм продукта — почти на треть меньше, чем в "правильной" версии для других рынков (140 г на кг продукта).

Ранее такое же исследование было проведено в Венгрии. Эксперты сравнили 24 идентичных продукта, которые продаются в сетях магазинов типа Lidl и Aldi. Выяснилось, что вафли Manner в Венгрии менее хрустящие, чем в Австрии, а венгерская Nutella отличается по вкусу и консистенции не в лучшую сторону. Обнаружена и разница в других продуктах.