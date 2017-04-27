Сын Армина Кару начал продавать в Эстонии инвестиционные бриллианты

Занимающееся инвестированием в ценные металлы и их продажей предприятие SMI впервые в Эстонии приступило к розничной продаже инвестиционных бриллиантов, сообщает предприятие в пресс-релизе. Основатель фирмы Эрик Кару — сын владельца сети казино Olympic Армина Кару.

”Мы сделали инвестирование в бриллианты максимально простым и доступным для каждого. Цены начинаются с двух сотен евро, а курьер доставит вам посылку за пару дней”, — сказал член правления SMI Эрик Кару.

”Самое надежное — это экономить и инвестировать в физическое золото, серебро и бриллианты, причем особенно верно это в беспокойные времена, когда их цена неизменно растет. Помимо финансовой прибыли такая инвестиция также обладает эмоциональной ценностью, а приобретенные бриллианты можно обработать, использовать в украшениях и носить каждый день”, — рассказал Кару.

”Минималистическая форма бриллианта скрывает максимальную ценность — бриллиант сохраняет ценность с течением времени, его просто хранить, бриллианты признают во всех странах мира, а владение бриллиантами не нужно регистрировать”, — отметил Кару.

”За три года наше предприятие расширило свою деятельность из Эстонии на рынки Латвии и Финляндии. Именно сейчас подходящее время сделать важный шаг и начать наряду с золотом и серебром продавать бриллианты. Мы готовы предложить и эксклюзивные бриллианты, хотя, прежде всего, новая услуга нацелена на простых граждан”, — сказал Кару.

SMI продает продукты бельгийской компании HRD Antwerp — одной из крупнейших и наиболее известных в мире организаций, осуществляющих сертификацию инвестиционных бриллиантов. Речь идет о натуральных бриллиантах, все они сертифицированы HRD Antwerp и обладают соответствующими документами.

Основными странами-производителями бриллиантов являются Ботсвана, Австралия, Заир, Россия и Южная Африка. Бриллианты характеризуются, преимущественно, при помощи четырех показателей: вес, цвет, чистота и шлифовка. Бриллиант — один из прочнейших драгоценных камней, поцарапать его можно только при помощи другого бриллианта.

Учрежденная в 2014 году компания SMI предлагает консультирование в отношении инвестиций в драгоценные металлы, а также продает и покупает золотые слитки, серебряные монеты и бриллианты. Учредителями предприятия являются Эрик Кару и Берт-Кен Раудберг.