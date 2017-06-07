Swedbank: жители Эстонии тратят четверть зарплаты на питание

В мае рост цен сохранился на уровне 3 процентов. Наибольший вклад в рост потребительских цен внесли продукты питания. Расходы на питание составляют примерно четверть потребительской корзины жителя Эстонии, в бедных семьях — еще больше. Повышение ставки акцизов вызвало рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия, сообщает Swedbank.

Вклад моторных топлив в повышение цен снижается. В мае на моторные топлива пришлась примерно пятая часть всего повышения потребительских цен. Эффект низкой базы нефтяных цен почти исчез. В июне цена нефти уже будет на прошлогоднем уровне.

Рост цен в Эстонии, по нашим прогнозам, в этом году составит 3%. Основная причина — удорожание сырья и повышение акцизов. Повышение цен означает, что покупательная способность наемных работников будет в этом году расти медленнее, чем в прежние годы.

Несмотря на сильное чувство уверенности потребителей (например, оценка финансового состояния семьи сейчас самая высокая за последние двадцать лет) рост потребления замедлился. По итогам первых четырех месяцев этого года, объем розничных продаж вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года всего на 2%.

В целом по еврозоне вклад энергии в повышение цен снижается, хотя и базовая инфляция замедлилась в мае до 0,9% (в апреле она еще составляла 1,2%). По мнению Swedbank, на заседании совета Европейского центробанка, которое пройдет завтра в Таллинне, изменений в монетарной политике зоны евро не произойдет.

Сигналов центробанка о сокращении объемов программы скупки активов ждем от сентябрьской встречи. Повышение базовой процентной ставки прогнозируем лишь в конце 2018 года. Таким образом, низкий уровень процентных ставок сохранится еще надолго.