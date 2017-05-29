Swedbank: замедление роста зарплат снижает макроэкономические риски

Рост средней брутто-зарплаты в первом квартале немного замедлился: с 8 процентов в 2016 году до 6 процентов в первом квартале текущего года.

Причиной продолжающегося быстрого роста зарплат является дефицит рабочих рук. По данным Института конъюнктуры, дефицит рабочей силы — главный фактор, сдерживающий развитие одной пятой промышленных предприятий и предприятий обслуживания, и одной трети строительных предприятий. Уровень зарплат повысился и в связи с существенным ростом минимальной зарплаты.

Для здоровья макроэкономики замедление роста зарплат полезно. Безудержный рост зарплат, который наблюдался в последние годы, снизил способность предприятий продавать свою продукцию на внешних рынках, инвестировать и накапливать резервы на трудные времена. В прошлом году совокупная прибыль предприятий снизилась на 10%, а инвестиции — на 12%. В нынешнем же году рентабельность предприятий и инвестиции должны вырасти, поскольку количество заказов и отпускные цены растут, а рост расходов на рабсилу замедляется.

Средняя брутто-зарплата выросла в большинстве сфер деятельности. Самый быстрый годовой рост брутто-зарплаты был в горной промышленности и в энергетике, где уровень средней зарплаты в период низких нефтяных цен повышался медленнее среднего. Нехватка рабочей силы способствовала росту зарплат в сфере торговли, информации и связи.

Не изменился средний уровень зарплаты в сельском хозяйстве, здравоохранении и финансовом секторе. В сельском хозяйстве и здравоохранении уровень вакансий в среднем ниже.

Рост покупательной способности наёмных работников в этом году серьёзно затормозится, поскольку рост зарплаты немного замедлится, а цены вырастут. По нашим прогнозам, нетто-зарплата, скорректированная с учётом цен, вырастет в этом году лишь на 3%. Рост потребления замедлится в меньшей мере, чем рост покупательной способности наёмных работников. Это связано с повышением социальных пособий. В первом квартале средняя нетто-зарплата, скорректированная с учётом цен, выросла менее чем на 3%. На потреблении замедление роста покупательной способности пока не отразилось. Розничные продажи росли в первом квартале в том же темпе, что и во второй половине прошлого года.