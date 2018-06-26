Swedbank: yровень жизни в Эстонии и вправду ниже, чем в Литве?

Средняя зарплата в Литве в первом квартале этого года составила всего 71% от эстонской (в Латвии этот показатель был 77% от нашего). При этом в девяти государствах ЕС брутто- и нетто-зарплата ниже, чем в Эстонии. В Литве уровень цен ниже, чем у нас. Цены на потребительские товары и на услуги там составляют 65%, а у нас — 79% от средних по ЕС. Другими словами, наши цены ближе к средним по ЕС. В условиях более низкого уровня цен, даже несмотря на более низкие зарплаты, жители Литвы потребляют на 9% больше товаров и услуг, чем жители Эстонии (если верить статистике). В Литве расходы на частное потребление составляют 64% ВВП, у нас — 59%.

Финансовое положение жителей Эстонии при нынешнем потреблении существенно лучше, чем у жителей Литвы

Объем частного потребления надо сравнивать с доходами людей. Если доходы выше потребления, люди могут откладывать деньги. Накопления же служат финансовым буфером, который необходим на случай возможных рисков. Потребительские расходы населения Эстонии существенно ниже доходов, что позволило нашим людям сделать за последние 10 лет серьезные накопления. Уровень сбережений домохозяйств в Эстонии по отношению к используемым доходам является примерно средним по ЕС. Однако существует, конечно, проблема неравномерного распределения накоплений. У населения Литвы, наоборот, потребительские расходы превышают или от силы сравнимы с доходами. В результате уровень сбережений домохозяйств в Литве близок к нулю, а в отдельные годы бывал и отрицательным.

Если к этому прибавить инвестиции в жилье, то бюджеты домохозяйств в Эстонии неизменно остаются в плюсе. В Литве же этот показатель уже долгое время остается негативным. Таким образом, можно утверждать, что потребительские расходы в Литве слишком велики. В случае негативного развития событий в экономике, это может заставить население Литвы серьезно снизить потребление.

Поскольку люди сейчас много путешествуют, важен уровень их покупательной способности за рубежом

Уровень жизни людей в Эстонии, по данным Eurostat, был бы ниже лишь в условиях закрытой экономики, если бы мы не должны были сравнивать свои зарплаты и цены с другими государствами. Люди много путешествуют. Поэтому важно также, какова их покупательная способность в других государствах. Поскольку наши зарплаты выше, чем у южных соседей, мы можем позволить себе за рубежом покупать больше товаров и услуг. Другими словами, покупательная способность жителей Эстонии за рубежом выше. Мы также лучше адаптировались к более высокому уровню цен.

Благодаря более устойчивой, чем у южных соседей модели потребления, покупательная способность населения Эстонии быстрее приближается к этому показателю в более богатых странах.

Подытоживая, можно сказать, что хотя Эстония и входит в группу стран ЕС с более низкой покупательной способностью, но по сравнению с южными соседями мы, благодаря более устойчивой модели потребления, быстрее приближаемся к этому показателю в более богатых странах. Хотя с учетом разницы цен внутригосударственные расходы населения Эстонии по сравнению с другими странами ЕС выглядят относительно скромными, наша покупательная способность за рубежом существенно выше, чем у южных соседей. Кроме того, у среднего жителя Эстонии остается достаточно резервов, чтобы легче пережить возможный экономических шок. А приведённые для сравнения потребительские расходы жителей Литвы, напротив, слишком велики, что создает для них излишние риски.