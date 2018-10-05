05.10.2018, 21:22

Swedbank: вынужденные расходы домохозяйств увеличатся

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rus.delfi.ee
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Foto: Sven Arbet

В следующем году инфляция замедлится до 3 процентов, поскольку рост цен на энергию остановится, пишет старший экономист Лийс Элмик.

В сентябре стоимость потребительской корзины выросла на 3,7%. Наибольший вклад внесло удорожание энергии. Повысились цены на электричество, на отопление и моторное топливо. Цена электричества в сентябре была на одну десятую выше, чем год назад. Причина — в более высоких производственных издержках (твёрдое топливо, квоты на CO2) и работах по уходу за оборудованием, которые снизили предложение электроэнергии на бирже Северных стран. Но осенние ливни притормозили рост цен на электроэнергию. Возросший уровень воды позволяет гидроэлектростанциям Северных стран производить больше электричества, а рост предложения снижает цены.

Цена на моторное топливо повысилась из-за повышения ставки акцизов и в связи с ростом нефтяных цен. Цена на нефть достигла самой высокой отметки за последние четыре года из-за санкций США против Ирана. По оценке Swedbank, цены на нефть в этом году сохранятся на уровне выше 70 долларов за баррель, а в следующем году немного уменьшатся.

Рост цен на продукты питания ускорился в сентябре почти до 4 процентов. Основная причина — подорожание овощей.

Рост цен в этом году будет примерно таким же, как и в прошлом

Рост цен в этом году превысит 3 процента. Это примерно столько же, как и в прошлом году. Среди разных групп продуктов наибольший вклад в рост цен внесут вынужденные расходы: жильё, питание, транспорт. Кроме того, на индекс цен повлияет удорожание алкоголя и табака. В следующем году инфляция замедлится до 3 процентов, поскольку рост цен на энергию остановится.

Благосостояние наёмных работников улучшится

Несмотря на быстрый рост цен, уровень жизни работников повышается. Средняя брутто-зарплата растёт примерно в два раза быстрее цен. В 2018 году средняя зарплата брутто по оценкам Swedbank, повысится почти на 7%, а в 2019 году — примерно на 6%.

Tallinn Hockey weekend
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