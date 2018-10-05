Swedbank: вынужденные расходы домохозяйств увеличатся

В сентябре стоимость потребительской корзины выросла на 3,7%. Наибольший вклад внесло удорожание энергии. Повысились цены на электричество, на отопление и моторное топливо. Цена электричества в сентябре была на одну десятую выше, чем год назад. Причина — в более высоких производственных издержках (твёрдое топливо, квоты на CO2) и работах по уходу за оборудованием, которые снизили предложение электроэнергии на бирже Северных стран. Но осенние ливни притормозили рост цен на электроэнергию. Возросший уровень воды позволяет гидроэлектростанциям Северных стран производить больше электричества, а рост предложения снижает цены.

Цена на моторное топливо повысилась из-за повышения ставки акцизов и в связи с ростом нефтяных цен. Цена на нефть достигла самой высокой отметки за последние четыре года из-за санкций США против Ирана. По оценке Swedbank, цены на нефть в этом году сохранятся на уровне выше 70 долларов за баррель, а в следующем году немного уменьшатся.

Рост цен на продукты питания ускорился в сентябре почти до 4 процентов. Основная причина — подорожание овощей.