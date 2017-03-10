Swedbank выдал 100 000 бесконтактных карточек

Бесконтактные платежи становятся в Эстонии все популярнее. Из месяца в месяц растет количество бесконтактных платежей, постоянно увеличивается число точек, где можно расплачиваться бесконтактным способом. Swedbank перевел на бесконтактную технологию уже 6500 платежных терминалов.

По словам директора подразделения частных финансов Swedbank Кайе Метсла, интерес к бесконтактным карточкам оказался выше, чем ожидалось.

„На сегодняшний день мы выпустили уже 100 000 бесконтактных карточек и с учетом того, что первые карточки с функцией бесконтактных платежей мы начали выдавать своим клиентам только в августе 2016 года, это — великолепный результат. Все больше становится торговых предприятий, где можно совершать бесконтактные платежи. Уже многие торговые сети предлагают этот современный способ оплаты”, — говорит Метсла и добавляет, что именно переход крупных торговых сетей на бесконтактную технологию помогает делать такие платежи все более популярными.

„Судя по отзывам клиентов, можно утверждать, что люди ценят возможность быстрее и удобнее оплачивать мелкие покупки, на которые приходится довольно существенная доля всех платежей, осуществляемых карточками. При этом очень важно, чтобы бесконтактные платежи можно было совершать как можно в большем количестве мест”.

Как и по многим другим нововведениям, у людей возникают вопросы, связанные с безопасностью бесконтактных платежей. Метсла подчеркнула, что безопасность, безусловно, является одним из самых важных аспектов для банка.

„Проделана большая работа в области обеспечения безопасности бесконтактных карточек. Система снабжена сложным алгоритмом, время от времени она запрашивает PIN-код даже при небольших сделках. Таким образом, бесконтактные операции невозможно совершать без ограничений. Кроме того, для осуществления бесконтактного платежа карточка должна находиться на очень близком расстоянии от терминала. Другими словами, трудно себе представить, чтобы кто-либо мог осуществить сделку незаметно, т. с. мимоходом”, — пояснила Метсла и добавила, что за восемь месяцев банком не было зафиксировано ни одного случая мошенничества, связанного с бесконтактными карточками.