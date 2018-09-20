Swedbank: во втором квартале этого года доступность жилья в Таллинне немного ухудшилась

В первом полугодии количество квартир на таллиннском рынке быстро росло — разрешение на эксплуатацию было выдано более чем для 1700 новых квартир, что по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на 500 квартир или на 41% больше. Активное прибавление вызвано чрезвычайно большим количеством разрешений на строительство квартир, выданных в прошлом году. Складской остаток новых квартир в Таллинне в первом полугодии оказался одним из самых больших за последнее время — около 3400 квартир. В первом полугодии этого года число разрешений на строительство из-за эффекта базы снизилось на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом возросшие расходы на рабочую силу и рост цен на строительные материалы по-прежнему оказывают давление на строительные предприятия.

Наряду с возросшим предложением спрос также оставался высоким

Во втором квартале этого года активность по сделкам на таллиннском рынке квартир возросла на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поскольку в первом квартале активность была ниже, то в целом за первое полугодие рост числа сделок составил 6,5% по сравнению с прошлым годом. Финансовое положение домохозяйств хорошее, чувство уверенности людей, желающих купить или построить себе жильё, за последние годы укрепилось. Используемый доход в домохозяйствах выше, чем расходы на потребление, что позволило им наращивать накопления. Несмотря на высокий спрос, рост остатка по жилищным кредитам за последний год был около 7%. По последним данным, активность в части сделок в июле и августе вновь понизилась. Из-за выросших цен на жильё спрос в ближайшее время должен несколько снизиться, а рост цен — немного замедлиться.

Из балтийских столиц цены на жильё во втором квартале быстрее всего росли в Таллинне

Судя по индексу Swedbank, доступность квартир как в Риге, так и в Вильнюсе во втором квартале этого года улучшилась, поскольку в обеих столицах быстрый рост зарплат опережал рост цен и небольшой рост процентных ставок по жилищным кредитам. Из трёх столиц во втором квартале рост цен был самым быстрым в Таллинне, почти в два раза превысив этот показатель у наших южных соседей. При этом рост зарплат во всех трёх столицах приблизился к 10 процентам. Среди столиц Балтийских стран во втором квартале самым доступным жильё по-прежнему было в Риге, далее следует Таллинн, затем — Вильнюс.

При расчёте индекса доступности жилья в странах Балтии, Swedbank берёт за основу домохозяйство с доходом в 1,5 средней нетто-зарплаты, наметившее покупку квартиры площадью 55 м². Под доступностью подразумевается ситуация, когда возвратные платежи по взятому на 30 лет жилищному кредиту с 15%-ным самофинансированием составляют 30% нетто-зарплаты семьи.

Индекс Swedbank по доступности жилья в балтийских столицах за второй квартал 2018 года