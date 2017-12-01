Swedbank вложил деньги клиентов в сомнительный проект: суд требует объяснений

Десять лет тому назад Swedbank "похоронил" на просторах Румынии миллионы евро своих клиентов, а в эту среду Таллиннский окружной суд постановил, что банк должен прекратить скрывать свою тогдашнюю деятельность и рассказать правду.

В позапрошлом году была объявлена банкротом инвестиционная компания Nord Hill Land Portfolio (далее NHLP), через которую в 2007 году Swedbank вложил миллионы денег своих клиентов в якобы перспективную недвижимость в Румынии. Часть этой суммы была направлена в Румынию напрямую на основании договоров об администрировании портфелей, и это означает, что банку даже не надо было информировать об этом своих клиентов.

Лишь через некоторое время выяснилось, что банк направил восемь миллионов евро на покупку в общей сложности 46 га земли, которая не подходила для застройки жилыми домами и которую к настоящему моменту так и не удалось продать. Действительная ценность грунта оказалась в десятки раз ниже, чем ”захороненные” в ней суммы.

В совете материнской фирмы Nord Hill Land Portfolio состояло три человека, один из которых является представителем Swedbank. Когда NHLP не смогла обналичивать векселя клиентов, то стала разными способами откладывать выплаты и запуск процесса банкротства с целью дотянуть до момента истечения срока действия требований со стороны клиентов.

Пикантности ситуации добавляет и утверждения Swedbank о том, что они не сохранили ни одного касающегося дела документа. ”Невыполнение элементарных требований контроля может указывать не на нарушения обязательства по прилежанию, а на сознательную деятельность”, — значится в решении суда.

”Если банк вкладывает деньги своих клиентов, то должен и компетентным образом следить за этими деньгами”, — отметила адвокат кредиторов Мария Мяги.