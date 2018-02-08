Swedbank: в январе быстрый рост цен продолжился

Рост цен в январе достиг 3,5 процента. На показателе сказалось повышение цен на продукты питания, алкоголь, табак и моторное топливо, пишет старший экономист Swedbank Лийз Элмик.

Наибольший вклад в инфляцию внесли продукты питания. Если в Эстонии в начале года быстрое подорожание продуктов продолжилось, то в мире их подорожание замедлилось. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мировые цены на продукты питания в долларах США в январе этого года не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, а, например, цены на молочные продукты снижаются четвёртый месяц подряд.

По-прежнему самая большая доля ежемесячных расходов семьи (почти четверть), приходится на питание. В 1993 году доля питания в семейном бюджете доходила до 44 процентов. При повышении благосостояния снижается доля в потребительской корзине таких необходимых расходов, как траты на питание и жилье, а доля различных услуг (в том числе связанных с развлечениями и хобби) растет. Уровень жизни жителей Эстонии за последние пару десятилетий заметно вырос. Уровень цен, в том числе цен на продукты питания, с 1995 года вырос более чем в два раза, в то время как средняя зарплата-брутто увеличилась в 8 раз, а средняя пенсия по старости — в 9,5 раза.

Более высокие ставки акцизов вызвали в январе рост цен на алкогольные напитки, табачные изделия и моторное топливо. На последнее повлиял также рост цен сырой нефти. Цены на нефть и прочее сырьё должны в этом году вырасти меньше, чем в прошлом. По прогнозу от Swedbank, цена нефти в евро вырастет в этом году в среднем на 8%.

Swedbank предполагает, что в этом году рост цен замедлится до 3 процентов. Из групп товаров в этом году наибольший вклад в рост цен внесут продукты питания, алкоголь и табак. В феврале цены на алкоголь вырастут из-за дополнительного роста акцизных ставок. Средняя брутто-зарплата, по прогнозам Swedbank, будет расти в два раза быстрее — на 6 процентов.