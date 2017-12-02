Swedbank: в третьем квартале продолжился сильный экономический рост

Как и ожидалось, в третьем квартале сильный экономический рост продолжился. В годовом сравнении ВВП в постоянных ценах вырос на 4,2%, а в текущих ценах – на 8,9%, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Большая часть экономического роста была обеспечена сферами деятельности, ориентированными на внутренний рынок

Хотя экономический рост имел под собой широкую основу, наибольшее влияние на него по-прежнему оказывал строительный сектор, рост добавленной стоимости в котором составил примерно четверть всего экономического роста. За этим стоят крупные инвестиции госсектора в здания и сооружения. Большой вклад в экономический рост внесли также ИКТ-сектор, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, а также профессионально-техническая деятельность в секторе услуг. Большая часть экономического роста пришлась на сферы деятельности, ориентированные на внутренний рынок. Чувство уверенности в экономике в этом году хотя и улучшилось, и оно существенно выше многолетних средних показателей, однако во второй половине года рост чувства уверенности стабилизировался.

Несмотря на сильный внешний спрос, рост экспорта в этом году замедлился

В третьем квартале рост экспорта затормозился, то есть он с учетом влияния цен остался на уровне третьего квартала прошлого года. Однако основной причиной такого низкого результата в экспорте стало резкое снижение вывоза оборудования мобильной связи. Без учета этой товарной группы экспорт бы продемонстрировал в третьем квартале приличный рост. За последний год произошло снижение новых заказов на оборудование мобильной связи, поэтому можно предположить, что объёмы его вывоза продолжат снижаться. В следующем же году снижение вывоза оборудования мобильной связи должно уменьшиться из-за эффекта базы. Экспортные цены растут быстрее, чем цены закупаемых товаров и услуг, что способствует улучшению финансового положения экспортеров. В следующем году мы ожидаем некоторого замедления роста внешнего спроса, но он останется относительно высоким, и по-прежнему будет обеспечивать эстонским предприятиям хорошие экспортные возможности.

Внутренний спрос, превышающий экспорт, сдерживает экономический рост

Рост внутреннего спроса в третьем квартале достиг самых высоких темпов за последние пять лет. Это вызвано высоким уровнем частного потребления, инвестициями, а также созданием запасов. Объем частного потребления увеличился на 3,5%. Однако тормозящее воздействие оказывает продолжающееся уже четвертый год снижение потребления алкогольных напитков и табачных изделий. Несмотря на рост в третьем квартале числа зарубежных туристов, посещающих Эстонию, количество потребляемых ими товаров и услуг снизилось. В связи с ростом доли зарплаты, не облагаемой подоходным налогом, в 2018 году вновь увеличится покупательная способность наемных работников, что положительно скажется на частном потреблении.

В третьем квартале продолжился быстрый рост инвестиций. Инвестиции предприятий выросли примерно на десять процентов, а инвестиции госсектора — почти на четверть. Сильный спрос и постоянно снижающаяся доля неиспользованного капитала заставляют предприятия наращивать инвестирование. По нашим оценкам, Банк Эстонии начнёт постепенно повышать свои базовые ставки лишь в 2019 году, а это означает, что в ближайшее время процентные ставки останутся низкими, что благоприятствует инвестированию. Инвестиции госсектора в инфраструктуру в этом году существенно выросли. В следующем году государство также намерено увеличить инвестиции. Государство пока осуществило выплат из структурных средств ЕС, выделенных Эстонии на 2014-2020 годы лишь в объеме 15%, однако обязательств уже взято существенно больше. Таким образом, в ближайшее время влияние денег ЕС в инвестициях госсектора должно увеличиться. Предстоят крупные инфраструктурные стройки и возведение зданий по госзаказам.

Поскольку из-за высокого внутреннего спроса импорт в третьем квартале рос быстрее экспорта, то нетто-экспорт снизился, оказав на рост экономики тормозящий эффект.



Производительность в этом году выросла

Поскольку трудовые ресурсы обходятся дорого, и рабочих рук не хватает, необходимо повышать производительность. Рост производительности позволяет платить работникам более высокую зарплату, повышая тем самым их жизненный уровень. Ускоренный рост производительности позволяет повышать потенциал для экономического роста. Более высокая производительность труда также повышает устойчивость экономики к возможным шокам.

Производительность на предприятиях растет быстрее расходов на рабочую силу и рост расходов на единицу рабочей силы постоянно замедляется уже второй год подряд. В тоже время в Эстонии рост расходов на единицу рабочей силы происходит быстрее, чем у большинства наших торговых партнеров (если не учитывать Латвию и Литву), что означает продолжение снижения ценовой конкурентоспособности наших предприятий. Однако эта негативная тенденция ослабевает. По оценкам промышленных предприятий, их конкурентоспособность на внешних рынках повысилась, однако на внутреннем рынке она снизилась.

Показатели сбалансированности в Эстонской экономике хорошие

Финансовое положение домохозяйств хорошее. Состояние бюджета — на хорошем уровне, и доля сбережений по отношению к используемому доходу находится в пределах средней по еврозоне Евросоюза. Государственные финансы в целом также находятся в хорошем состоянии. На нынешней фазе роста экономика Эстонии не нуждается в дополнительных фискальных стимулах, однако крупные финансируемые государством инфраструктурные проекты очень трудно синхронизировать в соответствии с экономическими циклами. Тем более что в следующем году и еще через год ожидается замедление экономического роста. Разумно было бы воспользоваться сложившимися благоприятными возможностями для проведения структурных реформ, инвестировать в повышение эффективности.

Сбалансированность эстонской экономики по отношению к внешнему миру выглядит неплохо — текущий счет уже долгое время находится в профиците (по предварительным оценкам, в третьем квартале в районе 4% от ВВП). Это означает, что Эстония вкладывает за рубежом больше денег, чем мы оттуда привлекаем.

Ближайшие перспективы экономического роста остаются хорошими

За первые три квартала текущего года экономика Эстонии выросла на 4,8%. Мы предполагаем, что рост экономики по итогам года составит 4,2%. В следующем году, по нашим прогнозам, экономический рост при поддержке сильного внутреннего и внешнего спроса составит 3,5%.