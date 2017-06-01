Swedbank: в текущем году — самый быстрый рост эстонской экономики за пять лет

Реальный рост экономики в первом квартале этого года на 4,4 процента и рост в текущих ценах на 7,6 % — самый высокий показатель за 5 лет, значится в пресс-релизе.

Рост экономики Эстонии начал ускоряться уже во второй половине прошлого года при поддержке внешнего спроса и активизации экспорта, при сохранении высокого уровня частного потребления. Ускорение экономического роста в первом квартале этого года произошло благодаря ускорению роста экспорта (12 %) и сильному росту инвестиций (17%). При этом рост частного потребления замедлился лишь на 0,6 процента. По крайней мере, таковы данные Департамента статистики.

Рост экспорта поддерживается улучшением спроса на импорт у наших торговых партнёров, однако в первом квартале очень большое влияние оказало переоформление судна компании Tallink с импорта на экспорт (поскольку корабль не был поставлен на учёт в Эстонии, то для баланса в народно-хозяйственном учёте это надо было оформить в виде соответствующей сделки).

За ростом инвестиций стоят крупные сделки предприятий и госсектора. Госсектор существенно увеличил инвестиции в задания и сооружения. Это наглядно отразилось и в сильном росте строительного сектора, где объём строительства сооружений в годовом сравнении увеличился на треть. Предприятия же серьёзно нарастили свои инвестиции в транспортные средства, а также в машины и оборудование. Несмотря на быстрый рост объёмов инвестиций в корпоративном секторе (23%), он не имел под собой широкой основы. Примерно половина роста инвестиций пришлась на деревообрабатывающую промышленность.

Реальный рост нетто-зарплаты в текущем году замедлится, что, по нашим оценкам, выразится в замедлении роста частного потребления. В то же время, столь сильное замедление частного потребления в первом квартале удивляет. Замедлились или снизились все группы расходов конечного потребления (наибольшее влияние оказало снижение потребления алкогольных напитков и табачных изделий, которое отмечается уже четвёртый год подряд). Чувство уверенности жителей Эстонии с весны прошлого года улучшается. Люди стали выше оценивать своё финансовое положение и чувствуют себя всё увереннее, планируя на текущий год крупные покупки. Поэтому масштабы частного потребления могут быть несколько недооценены.

Наибольший вклад в рост ВВП внесли обрабатывающая промышленность, строительство и торговля. Рост в обрабатывающей промышленности вызван улучшением внешнего спроса и усилением экспорта, росту в строительстве способствовал высокий спрос на жильё, а также инвестиции госсектора в сооружения, торговлю же подстегнул в основном быстрый рост оптовых сделок.

Несмотря на то, что реальный рост производительности на одного занятого составил всего 2% (часовая производительность немного понизилась), благодаря росту добавленной стоимости, она со второй половины прошлого года улучшается. Улучшился также номинальный рост производительности (в первом квартале на 5%). По нашим оценкам, в этом и следующем году разница между расходами на рабочую силу и ростом производительности уменьшится, что улучшит ценовую конкурентоспособность предприятий Эстонии. Однако это — лишь один аспект конкурентоспособности предприятия. Эстонские предприятия стали выше оценивать свою конкурентоспособность на внешних рынках, особенно на рынке ЕС.

Спрос на рабочую силу растёт, в то же время дефицит рабочих рук служит сдерживающим фактором. Безработица упала то такого уровня (5,6%), ниже которого она была лишь пару лет во времена бума. Число людей, не проявляющих активности на рынке труда, находится на самом низком уровне, при этом уровень занятости — самый высокий за 20 лет. Увеличилось также число вакансий.

Необходимо учесть, что быстрый рост экспорта в первом квартале имел место и благодаря крупной единовременной сделке. Быстрый рост инвестиций на предприятиях не имел под собой широкой основы, но государственный сектор планирует нарастить инвестиции. Рост частного потребления в этом году замедлится, но в следующем году ускорится благодаря резкому повышению необлагаемого подоходным налогом минимума.

В нынешней фазе ускорения роста экономики проциклическая бюджетная политика, при которой планируется стимулировать экономику с помощью дополнительных инвестиций со стороны госсектора (допустив при этом дефицит бюджета), может вновь привести к ускорению роста зарплат (поскольку ощущается нехватка рабочих рук). Однако для улучшения рентабельности и повышения ценовой конкурентоспособности в корпоративном секторе необходимо продолжение замедления роста зарплат.