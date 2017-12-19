Swedbank: в Таллинне ВВП на душу населения выше среднего по Эстонии на 165 процентов

В прошлом году в Харьюмаа было произведено 64%, в том числе в Таллинне 53%, ВВП Эстонии. Рост доли Харьюмаа и Таллинна происходит в последние пять лет, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Вдобавок к высокой доле в общей экономике Эстонии, в Харьюмаа и Таллинне
созданный на душу населения ВВП выше среднего по Эстонии на 145% и на 165%
соответственно. Самый низкий, созданный на душу населения ВВП в Пылва, Йыгева и
Валга. В Пылваском уезде соответствующий показатель составляет всего 41% от
среднего по Эстонии и 28% от среднего по Харьюмаа. Таким образом, различия по
уездам очень велики, и с годами они растут. Если же посмотреть скорость роста
ВВП и ВВП на душу населения (в текущих ценах), то самый быстрый рост
наблюдается в городе Тарту, что помогло быстро расти и Тартускому уезду.
ТОП
Самый скромный рост ВВП на душу населения наблюдается в
Ида-Вирумаа.
В то же время показатель этот в Ида-Вирумаа в контексте
Эстонии совсем не низкий, а медианный, да и средняя зарплата далеко не самая
низкая в Эстонии. Правда, уровень безработицы здесь самый высокий по Эстонии, а
доля занятых в трудоспособном населении — одна из минимальных (в Пылвамаа она
ещё меньше). Причина высокого уровня безработицы Ида-Вирумаа состоит в том, что
в структуре экономики этого уезда очень большая доля принадлежит производству
энергии и горнодобывающей промышленности (существенно большая доля, чем в
других уездах). И при этом данные сферы деятельности за последние 10 лет
повышали производительность труда быстрее, чем остальные отрасли, поэтому
рабочих рук требуется всё меньше. Низкий уровень занятости с одной стороны
показывает, что высвободившихся работников недостаточно быстро переобучали, а с
другой — становится ясно, что этот уезд не смог ещё приспособиться к
изменениям.
В уездах с самым высоким ВВП на душу населения, доля сектора
обслуживания выше, чем в других уездах
Хотя есть исключения, однако в уездах с более высоким ВВП на
душу населения выше и доля сектора обслуживания (например, с помощью Таллинна и
Тарту эта доля составляет в Харьюском и Тартуском уездах соответственно 78 и
70%). И, наоборот, при меньшем ВВП, созданном на душу населения, выше доля
сельского и лесного хозяйства. Исключением является Вильяндиский уезд, где хотя
и самая большая доля сельского и лесного хозяйства в Эстонии, и доля сектора
обслуживания наименьшая, тем не менее ВВП на душу населения находится на четвёртом
месте в Эстонии после Харьюского, Тартуского и Пярнуского уездов. Таким
образом, добавленная стоимость, созданная в уезде, наряду со структурой, в
значительной мере зависит и от производительности конкретных предприятий.
Доля сектора обслуживания растёт во всём мире
С одной стороны, в условиях более высокого уровня жизни и
богатства услуги становятся более востребованными. В секторе обслуживания
предприятиям, как правило, проще выходить на рынок, чем в промышленности, где
требуются более серьёзные начальные инвестиции. Многие поставщики предлагают
всё больше услуг для промышленности.
С другой стороны, промышленность, благодаря инвестициям в
технологии, демонстрирует всё более высокую производительность, выпуская всё
больше недорогой продукции. Свободная внешняя торговля позволяет промышленности
покупать сырьё в тех государствах, где его производство обходится дешевле.
Предприятия с высокой производительностью могут платить
более высокую зарплату
В целом в уездах с более высоким ВВП на душу населения
средняя зарплата также выше, и наоборот.
В Харьюмаа, где ВВП на душу населения самый высокий, платят и самую высокую
зарплату; а в Пылвамаа, где самый низкий ВВП на душу населения, средняя
зарплата также самая низкая. И это естественно, поскольку предприятия с более
высокой производительностью в состоянии платить людям более высокую зарплату.
Уровень концентрации экономики в Таллинне — один из самых
высоких в Европе
Доля ВВП, созданного в столицах, выросла и во многих других
странах — например, в Литве, Финляндии и Швеции (доля Риги после длительного
спада растёт с 2012 года). При сравнении европейских государств выходит, что
концентрация экономической деятельности в Таллинне и в Риге, одна из наиболее
высоких (выше она только в таких небольших государствах, как Мальта, Кипр и
Люксембург). Доли Таллинна и Риги
аналогичны (53-54%), в то время как, например, доля Вильнюса в 2014 году
составила 40%, Хельсинки 38%, Стокгольма и Лондона 32%, Парижа 30%, а доля
Варшавы — всего 18%. Но при этом следует учитывать, что административный размер
города может учитываться по-разному.
В уездах, удалённых от столицы, повышение производительности
становится ещё более важной задачей
Вступившее в этом году в силу в Эстонии новое
административное деление, внесёт некоторые изменения в произведённый в уезде
ВВП. В течение предстоящего десятилетия, по прогнозам Департамента статистики,
численность населения вырастет только в Харьюском и Тартуском уездах (в
основном за счёт Таллинна и Тарту), тогда как в остальных уездах она сократится
в среднем примерно на 10%.
Рост численности означает рост внутреннего спроса,
то есть спроса на услуги и товары. Снижение же числа потребителей и рост доли пожилых
людей приводит к снижению потребления товаров и услуг (правда, доля услуг,
связанных со старением, таких как медицина и социальное обеспечение, растёт).
Таким образом, рост в Эстонской экономике доли добавленной стоимости, созданной
в Харьюском и Тартуском уездах, по-видимому, продолжится. В остальных же уездах
потребность в повышении производительности будет нарастать с тем, чтобы
различия в зарплатах с Харьюмаа не увеличились ещё больше.