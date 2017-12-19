Swedbank: в Таллинне ВВП на душу населения выше среднего по Эстонии на 165 процентов

В прошлом году в Харьюмаа было произведено 64%, в том числе в Таллинне 53%, ВВП Эстонии. Рост доли Харьюмаа и Таллинна происходит в последние пять лет, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Вдобавок к высокой доле в общей экономике Эстонии, в Харьюмаа и Таллинне

созданный на душу населения ВВП выше среднего по Эстонии на 145% и на 165%

соответственно. Самый низкий, созданный на душу населения ВВП в Пылва, Йыгева и

Валга. В Пылваском уезде соответствующий показатель составляет всего 41% от

среднего по Эстонии и 28% от среднего по Харьюмаа. Таким образом, различия по

уездам очень велики, и с годами они растут. Если же посмотреть скорость роста

ВВП и ВВП на душу населения (в текущих ценах), то самый быстрый рост

наблюдается в городе Тарту, что помогло быстро расти и Тартускому уезду.

Самый скромный рост ВВП на душу населения наблюдается в

Ида-Вирумаа.

В то же время показатель этот в Ида-Вирумаа в контексте

Эстонии совсем не низкий, а медианный, да и средняя зарплата далеко не самая

низкая в Эстонии. Правда, уровень безработицы здесь самый высокий по Эстонии, а

доля занятых в трудоспособном населении — одна из минимальных (в Пылвамаа она

ещё меньше). Причина высокого уровня безработицы Ида-Вирумаа состоит в том, что

в структуре экономики этого уезда очень большая доля принадлежит производству

энергии и горнодобывающей промышленности (существенно большая доля, чем в

других уездах). И при этом данные сферы деятельности за последние 10 лет

повышали производительность труда быстрее, чем остальные отрасли, поэтому

рабочих рук требуется всё меньше. Низкий уровень занятости с одной стороны

показывает, что высвободившихся работников недостаточно быстро переобучали, а с

другой — становится ясно, что этот уезд не смог ещё приспособиться к

изменениям.

В уездах с самым высоким ВВП на душу населения, доля сектора

обслуживания выше, чем в других уездах

Хотя есть исключения, однако в уездах с более высоким ВВП на

душу населения выше и доля сектора обслуживания (например, с помощью Таллинна и

Тарту эта доля составляет в Харьюском и Тартуском уездах соответственно 78 и

70%). И, наоборот, при меньшем ВВП, созданном на душу населения, выше доля

сельского и лесного хозяйства. Исключением является Вильяндиский уезд, где хотя

и самая большая доля сельского и лесного хозяйства в Эстонии, и доля сектора

обслуживания наименьшая, тем не менее ВВП на душу населения находится на четвёртом

месте в Эстонии после Харьюского, Тартуского и Пярнуского уездов. Таким

образом, добавленная стоимость, созданная в уезде, наряду со структурой, в

значительной мере зависит и от производительности конкретных предприятий.

Доля сектора обслуживания растёт во всём мире

С одной стороны, в условиях более высокого уровня жизни и

богатства услуги становятся более востребованными. В секторе обслуживания

предприятиям, как правило, проще выходить на рынок, чем в промышленности, где

требуются более серьёзные начальные инвестиции. Многие поставщики предлагают

всё больше услуг для промышленности.

С другой стороны, промышленность, благодаря инвестициям в

технологии, демонстрирует всё более высокую производительность, выпуская всё

больше недорогой продукции. Свободная внешняя торговля позволяет промышленности

покупать сырьё в тех государствах, где его производство обходится дешевле.

Предприятия с высокой производительностью могут платить

более высокую зарплату

В целом в уездах с более высоким ВВП на душу населения

средняя зарплата также выше, и наоборот.

В Харьюмаа, где ВВП на душу населения самый высокий, платят и самую высокую

зарплату; а в Пылвамаа, где самый низкий ВВП на душу населения, средняя

зарплата также самая низкая. И это естественно, поскольку предприятия с более

высокой производительностью в состоянии платить людям более высокую зарплату.

Уровень концентрации экономики в Таллинне — один из самых

высоких в Европе

Доля ВВП, созданного в столицах, выросла и во многих других

странах — например, в Литве, Финляндии и Швеции (доля Риги после длительного

спада растёт с 2012 года). При сравнении европейских государств выходит, что

концентрация экономической деятельности в Таллинне и в Риге, одна из наиболее

высоких (выше она только в таких небольших государствах, как Мальта, Кипр и

Люксембург). Доли Таллинна и Риги

аналогичны (53-54%), в то время как, например, доля Вильнюса в 2014 году

составила 40%, Хельсинки 38%, Стокгольма и Лондона 32%, Парижа 30%, а доля

Варшавы — всего 18%. Но при этом следует учитывать, что административный размер

города может учитываться по-разному.

В уездах, удалённых от столицы, повышение производительности

становится ещё более важной задачей

Вступившее в этом году в силу в Эстонии новое

административное деление, внесёт некоторые изменения в произведённый в уезде

ВВП. В течение предстоящего десятилетия, по прогнозам Департамента статистики,

численность населения вырастет только в Харьюском и Тартуском уездах (в

основном за счёт Таллинна и Тарту), тогда как в остальных уездах она сократится

в среднем примерно на 10%.

Рост численности означает рост внутреннего спроса,

то есть спроса на услуги и товары. Снижение же числа потребителей и рост доли пожилых

людей приводит к снижению потребления товаров и услуг (правда, доля услуг,

связанных со старением, таких как медицина и социальное обеспечение, растёт).

Таким образом, рост в Эстонской экономике доли добавленной стоимости, созданной

в Харьюском и Тартуском уездах, по-видимому, продолжится. В остальных же уездах

потребность в повышении производительности будет нарастать с тем, чтобы

различия в зарплатах с Харьюмаа не увеличились ещё больше.