Swedbank: В начале года сильный рост экспорта продолжился

Экспорт в целом и экспорт товаров, произведённых в Эстонии, выросли в годовом сравнении на 14%. Продолжение быстрого роста экспорта товаров в первом месяце года было ожидаемым. Частично за этим стоит усиление внешнего спроса, но существенное влияние оказал также рост цен, сообщает Swedbank.

Рост экспортных цен в годовом сравнении ускорился в январе почти до 6 процентов. При том, что рост экспорта товаров был быстрым, больше половины прироста обеспечили три большие товарные группы (продукция из сланцевого масла, изделия из древесины и из черных металлов). Другими словами, рост не имел под собой широкой основы.

Экспорт электронного оборудования падал. Больше всего снизился экспорт оборудования мобильной связи в Швецию. Большая часть падения экспорта в Швецию вызвана именно уменьшением вывоза оборудования для мобильной связи. В прошлом году наибольший спад вывоза произведённой в Эстонии продукции пришелся именно на Швецию. Оборудование для мобильной связи, которое прежде экспортировалось в Швецию, перенаправлено теперь в другие страны.

Углубление спада заказов электронной продукции происходит уже пятый месяц подряд. Это указывает на возможность продолжения падения объемов производства и экспорта в этой сфере также в ближайшие месяцы. Поскольку речь идет о крупной сфере деятельности (одно лишь оборудование мобильной связи составляет 14% экспорта товаров), то это имеет серьёзное воздействие на производственные показатели обрабатывающей промышленности в целом.

Если посмотреть рост экспорта по государствам, то в январе среди первых 10 государств, в которые экспорт вырос больше всего, целых 7 государств Европы. Для сравнения, в прошлом году среди 10 первых государств по этому показателю в среднем было всего 4 европейских. Экономический рост в зоне евро в начале года оказался сильным: судя по индексу деловой активности, экономический рост в еврозоне в феврале был самым быстрым за последние шесть лет. По нашим оценкам, в этом году спрос на импорт у крупнейших торговых партнеров Эстонии будет выше, чем в 2016 году, что открывает перед предприятиями нашей страны большие экспортные перспективы.

За 40-процентным ростом импорта товаров стоит, главным образом, ввоз судов из Финляндии и Польши. Без этого рост составил бы 12%. Столь сильный рост импорта вызвал в январе очень серьёзный дефицит торгового баланса — крупнейший минимум за последние 13 лет. Это тормозит расчетный рост ВВП в первом квартале текущего года. В части импорта важен также тот факт, что уже 7 месяцев подряд ввоз капитальных товаров сокращается. В прошлом году инвестиции снижались уже четвертый год подряд.

Показатели импорта в январе пока не говорят о существенном улучшении положения дел с инвестированием в машины и оборудование. При этом уже долгое время наблюдается сильный прирост в показателях ввоза потребительских и промежуточных товаров, что указывает как на сохранение сильного конечного потребления, так и на рост объемов производства.