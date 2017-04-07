Swedbank: в марте цены ожидаемо выросли

Инфляция в марте была немного ниже февральской. Это вызвано более высокой сравнительной базой цены на нефть годом ранее. Цены моторного топлива выросли в марте на одну пятую в годовом сравнении (в феврале рост был на четверть). Цена нефти в евро в марте была примерно наполовину, а акцизные ставки на 10% выше, чем год назад.

По прогнозу Swedbank, цена барреля нефти к концу этого года достигнет 58 долларов США и будет держаться в пределах 60 долларов весь следующий год.

Средняя потребительская корзина была в марте на 2,8% дороже, чем годом ранее. Административно управляемые цены повысились на 5,9%, а нерегулируемые — на 2,0%. Наибольший вклад в повышение цен внесли транспорт и продукты питания. Цены на продукты питания выросли из-за повышения цен на молочные продукты, рыбу и сахар. Повышение ставки акцизов вызвало рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия.

Рост цен в Эстонии, по нашим прогнозам, в этом году достигнет 3%. Основная причина — удорожание сырья и повышение акцизов. При этом средний рост нетто-зарплаты может превысить 6%, то есть, несмотря на повышение цен, покупательная способность наёмных работников продолжит расти.