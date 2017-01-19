Рост экономики в Эстонии в прошлом году (1,2%) замедляется уже второй год подряд. Однако причин для беспокойства нет, поскольку, по нашей оценке, улучшение ситуации с инвестициями и хорошие перспективы внешнего спроса ускорят в этом году рост ВВП до 2,2 процента. В следующем году добавится ещё более сильный рост потребления, что выведет экономический рост на уровень 2,8 процента. Рост цен уже набирает обороты, и, по нашим прогнозам, он вырастет в этом году скачкообразно. Из-за дефицита рабочей силы давление на зарплаты сохранится, и их быстрый рост не остановится.

В прошлом году рост экспорта ускорился и увеличился объем производства в промышленном секторе. Эстонские экспортеры продолжили поиск новых рынков. Из десяти стран, в которые Эстония в прошлом году больше всего увеличила вывоз своих товаров, было только четыре европейские страны. Чувство уверенности предприятий и домохозяйств улучшается, ускоряются темпы роста их кредитных портфелей.

Доля плохих кредитов в кредитных портфелях низкая, и в последние годы она снижалась. Это свидетельствует о способности предприятий и домохозяйств хорошо справляться со своими обязательствами. В то же время по итогам года прибыль нефинансовых предприятий падает уже три года, а инвестиции — четыре года подряд. Доля расходов на рабочую силу в обороте предприятий достигла самых высоких показателей за последние семь лет, что ставит под угрозу их конкурентоспособность.

Внешний спрос и инвестиции улучшаются

Средний спрос на импорт у крупнейших торговых партнеров Эстонии, по нашим оценкам, в этом году увеличится. Это должно открыть перед нашими предпринимателями больше экспортных возможностей. В то же время наш транзитный сектор может получить очередной удар, если Россия перенаправит транзит удобрений в свои торговые порты.

Цены производителя и экспортные цены растут, что благотворно скажется на обороте предприятий и уменьшит негативное воздействие выросших затрат, связанных с рабочей силой, на финансовое положение предприятий. По нашим прогнозам, рост инвестиций в этом году восстановится.

Домохозяйства продолжат инвестировать большие средства в жилье, а правительство обещало существенно увеличить в госбюджете 2017 года инвестиции при поддержке средств из Структурных фондов Европейского союза. Должны также вырасти инвестиции нефинансовых предприятий, поскольку чувство уверенности предприятий улучшилось, больше стало возможностей для экспорта и доля неиспользованного капитала снижается.

Председательство Эстонии в Совете Европейского союза во второй половине этого года увеличит расходы государственного сектора. Кроме того, мы считаем, что в этот период возрастет активность ряда предприятий сектора обслуживания. Прежде всего, это касается размещения, питания, транспорта, конференц-услуг, медиа и ИКТ-сектора.

Рост цен ускорится

В основном из-за удорожания сырья и повышения акцизов, рост цен в этом году ускорится до 3%. Считаем, что в 2018 году цены вырастут на 2,7%. Рост реальной покупательной способности наемных работников в этом году должен серьезно затормозиться, поскольку рост зарплаты немного замедлится, а цены впервые после трёхлетней паузы вырастут. Это должно притормозить рост потребления.

В то же время повышение пенсий и детских пособий, а также возврат подоходного налога низкооплачиваемым работникам поддержит потребление. Резкое повышение необлагаемого дохода ускорит в 2018 году рост нетто-зарплаты. Это повысит покупательную способность населения и вновь усилит частное потребление.

Реформа трудоспособности повлияет на рынок труда

Мы ожидаем продолжения в этом и следующем году снижения числа людей, не задействованных на рынке труда (то есть людей, которые не заняты активным поиском работы из-за учебы, преклонного возраста, плохого здоровья или, например, воспитания детей). Повышению активности способствуют напряженное положение на рынке труда, повышение пенсионного возраста и реформа трудоспособности.

Реформа трудоспособности, видимо, приведет к росту числа безработных. По нашим прогнозам, уровень безработицы повысится с прошлогодних 6,9 процента до 7,5 процента в текущем году и до 7,7 процента в 2018 году.