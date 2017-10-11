Swedbank: в ближайшее время экспорт, скорее всего, будет расти

Экспорт товаров, произведенных в Эстонии, в августе вырос в текущих ценах на 11% в годовом сравнении. В то же время на него повлияло сильное падение экспорта оборудования мобильной связи (-43%). Без учета оборудования мобильной связи экспорт товаров вырос бы на 22%, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

За ростом экспорта стоят как сильный внешний спрос, так и рост экспортных цен (в августе экспортные цены в годовом сравнении выросли на 5,7%). В постоянных ценах экспорт товаров увеличился в августе по предварительным расчетам на 5%, а без оборудования мобильной связи рост составил 15%. В этом году за два первых месяца третьего квартала рост экспорта был выше, чем во втором квартале.

Если посмотреть совокупный экспорт товаров (вместе с реэкспортом), то больше всего он увеличился в Голландию, Россию и Германию. За ростом вывоза в Голландию в основном стоит продукция из сланцевого масла, в Россию больше всего увеличился вывоз машин и механического оборудования, пищевых продуктов и средств наземного транспорта, в Германию — вывоз оборудования мобильной связи, черных металлов и изделий из древесины. Наибольший спад в этом году пережил экспорт товаров в Швецию — за этим стоит снижение вывоза оборудования мобильной связи и переориентация этих товаров на другие рынки.

Если исключить оборудование мобильной связи (в этом году на него приходится 8-10% общего объема экспорта товаров), то экспортные заказы в большинстве других сфер деятельности увеличились и предприятия Эстонии дают все более хорошие прогнозы перспектив экспорта своих товаров на ближайшие месяцы. Кроме того, повысилась их оценка собственной конкурентоспособности на внешних рынках, особенно за пределами Европейского союза. В этом году разрыв между производительностью труда и ростом заработной платы был преодолен, что означает улучшение ценовой конкурентоспособности и повышение рентабельности предприятий. Рост объемов мировой торговли в этом году резко ускорился, показав лучший результат за последние шесть лет. В зоне евро и у других наших крупнейших торговых партнеров на ближайшее время сохраняются неплохие перспективы экономического роста, что свидетельствует о сохранении хороших экспортных возможностей для наших предприятий.