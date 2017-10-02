Swedbank: увеличится или уменьшится ваша зарплата в следующем году?

С нового года не облагаемый подоходным налогом минимум возрастет до 500 евро в месяц или до 6000 евро в год. Swedbank предлагает воспользоваться своим калькулятором зарплат, чтобы узнать, увеличится или уменьшится ваша зарплата в следующем году?

Из Вашей брутто-зарплаты наряду с прочими налогами удерживается также подоходный налог (20%), но он рассчитывается не со всей суммы зарплаты. Для жителей Эстонии установлен необлагаемый налогом доход. Это та часть Вашей зарплаты, с которой подоходный налог платить не надо. Сейчас сумма, с которой не надо платить подоходный налог, составляет 180 евро в месяц или 2160 евро в год. С нового года не облагаемый подоходным налогом минимум возрастет до 500 евро в месяц или до 6000 евро в год.

В связи с этим одни люди станут получать больше, чем в этом году, другие — меньше. Так, например, человек, чья брутто-зарплата сейчас составляет 600 евро в месяц, с нового года будет получать на руки на целых 64 евро больше, тот, кто зарабатывает 1500 евро, будет получать на 31 евро больше, если же брутто-зарплата составляет 1800 евро в месяц, то снижение дохода составит 3 евро в месяц, а при зарплате 2150 евро человек будет ежемесячно терять 36 евро.

Узнать, как изменится Ваш доход в 2018 году по сравнению с нынешним годом, можно с помощью простого калькулятора зарплаты.