Swedbank: успех уезда во многом зависит от структуры его экономики

При сравнении европейских государств выходит, что концентрация экономической деятельности в Эстонии и Латвии относится к наиболее высоким (выше она только в таких небольших государствах, как Мальта, Кипр и Люксембург). Доля Риги в экономике Латвии примерно такая же, как доля Таллинна в эстонской экономике. В то же время у других наших ближайших соседей (в Хельсинки и Вильнюсе) этот показатель находится на уровне 40%, а в Стокгольме составляет примерно треть. При этом в Таллинне доля ВВП, созданного на душу населения по отношению к экономике государства целом, находится на среднем среди европейских столиц уровне. В Риге и Вильнюсе эта доля выше, в Хельсинки — ниже. А Таллинн находится на одном уровне со Стокгольмом.

ВВП уезда зависит от структуры его экономики

Если в прежние годы экономика уездов Эстонии росла с очень разной скоростью, а ВВП целого ряда уездов снижался, то в прошлом году рост был более равномерным и высоким. При этом ВВП Харьюмаа на душу населения по-прежнему примерно в три раза выше, чем средний по четырём уездам, имеющим самый низкий показатель. Многие годы четырьмя уездами Эстонии с самым маленьким созданным ВВП на душу населения остаются Пылваский, Выруский, Йыгеваский и Раплаский уезды. Эти уезды объединяет то обстоятельство, что в структуре их экономики высока доля сельского и лесного хозяйства. Если средний по Эстонии показатель доли сельского и лесного хозяйства в прошлом году был 2,7%, то в Вырумаа, Рапламаа и Пылвамаа эта доля была 11-13%, а в Йыгевамаа — около 18%. В уездах с более высоким ВВП (Харьюмааском, Тартумааском и Сааремааском) доля сектора услуг выше, а доля сельского и лесного хозяйства мала. Таким образом, структура экономики оказывает довольно существенное влияние на ВВП уезда.

В уездах с более высоким ВВП на душу населения выше покупательная способность и уровень жизни

В уездах, где ВВП на душу населения выше, выше и зарплата, поскольку предприятия и учреждения с более высокой производительностью труда могут позволить себе и более высокие расходы на рабочую силу. В уездах с более высоким ВВП на душу населения уровень занятости также более высокий. Зарплата, выплачиваемая в Харьюмаа, в среднем в полтора раза выше, чем средняя зарплата в четырёх уездах с самой маленькой зарплатой. Доля зарплаты, остающаяся после вынужденных расходов (питание и жильё) в прошлом году была в Харьюмаа в 1,7 раза выше. Это и определяет уровень жизни местного населения. Более высокий ВВП на душу населения и более высокая покупательная способность влияют и на рынок недвижимости. Например, в Харьюмаа средняя цена квадратного метра квартир примерно в десять раз выше, чем в Валгамаа и в восемь раз выше среднего её значения в четырёх уездах с наименьшими ценами на квартиры.

Ида-Вирумаа недостаточно быстро адаптируется к переменам

Хотя экономика Ида-Вирумаа росла в прошлом году в текущих ценах быстрее, чем в среднем по Эстонии, за последние пять лет в этом уезде, а также, например, в Пылвамаа, рост был слабым. В то же время ВВП на душу населения и зарплата в Ида-Вирумаа вовсе не самые низкие. ВВП на душу населения там в прошлом году среди 15 уездов был на десятом месте, а зарплата на девятом. А вот рынок труда в Ида-Вирумаа находится в неудовлетворительном состоянии. Если средний по Эстонии уровень трудовой занятости в прошлом году повысился примерно до 68 процентов, то в Ида-Вирумаа он составил всего 54 процента от численности населения трудоспособного возраста, что является самым низким показателем по Эстонии. Кроме того, сильный экономический рост не смог там существенно снизить уровень безработицы, который был выше 12 процентов от численности населения трудоспособного возраста (средний показатель по Эстонии был 5,8%). Причина высокого уровня безработицы в Ида-Вирумаа — значительная доля производства энергии и горнодобывающей промышленности в структуре экономики. Эти сферы деятельности за последние десять лет существенно повысили производительность, поэтому потребность в рабочей силе уменьшилась. Низкий уровень занятости говорит о том, что переобучение безработных идёт недостаточными темпами, уезд не смог адаптироваться к переменам и создать благоприятную среду для предпринимательства.

Без повышения эффективности падение численности населения начнёт ограничивать экономический рост