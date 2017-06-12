Swedbank: у эстонских предприятий сохраняются хорошие экспортные перспективы

Экспорт товаров, скорректированный по числу рабочих дней, вырос, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина в своем комментарии об экспорте товаров в апреле.

И хотя в апреле снизился как экспорт в целом (то есть вместе с реэкспортом), так и экспорт товаров, произведенных в Эстонии (в годовом сравнении, соответственно -1% и -3%), причиной стало меньшее число рабочих дней (на 2 дня), чем в апреле прошлого года. После коррекции по числу рабочих дней (или в среднем за рабочий день или если бы в нынешнем апреле было столько же дней, как и в прошлом году), экспорт вырос в общей сложности на 9%, а экспорт товаров, произведенных в Эстонии — на 7%. Внешний спрос существенно усилился, и цифры роста, скорректированные по числу рабочих дней, подтверждают, что предприятия по-прежнему в состоянии наращивать свой экспортный оборот (в прошлом году предприятий — экспортеров с кодом эстонского регистра было 2555 плюс 282 экспортирующих зарубежных компании). В то же время за ростом экспортного оборота в значительной мере стоит повышение экспортных цен (в апреле на 6,4% в годовом сравнении, и в этом году — в среднем на 6,7%). Объем экспорта (то есть скорректированный по изменению цен экспортный оборот) уменьшился в апреле на 9%, но и при коррекции по числу рабочих дней этот показатель вырос всего на 1%.

Продукция электроники, видимо, еще какое-то время продолжит тормозить рост экспорта

По группам товаров в апреле больше всего вырос вывоз продукции из сланцевого масла и черных металлов. По итогам четырех месяцев сюда следует добавить изделия из древесины. Наибольший спад произошел в части продукции электронной промышленности. Сильный спад объемов производства электронного оборудования продолжается уже 4 месяца подряд, и в этом году заказы в этой сфере деятельности уменьшились. В апреле внешние заказы в электронной промышленности снизились в годовом сравнении на 43%. Таким образом, в этой сфере деятельности, по всей видимости, в ближайшее время спад объемов производства и вывоза продолжится.

Растущий внешний спрос способствует росту экспорта

В наибольшей степени экспорт товаров, произведенных в Эстонии, вырос как в апреле, так и в этом году в целом в Германию и Голландию. По результатам четырех месяцев этого года к этим двум государствам следует прибавить Финляндию. Улучшившиеся перспективы финской экономики способствуют экспорту в этом направлении. Росту экспорта в Германию способствует в первую очередь вывоз туда черных металлов. В наибольшей мере экспорт из Эстонии снизился в Швецию, но в основном это происходит из-за продукции электронной промышленности (производство изделий электронной промышленности снизилось, но продукция, вывозившаяся раньше в другие страны через Швецию, теперь вывозится туда напрямую). Экономический рост в Европе с учетом т. н. новой нормальности, в последнее время был довольно приличным, что усилило внешний спрос. Если посмотреть на государства за пределами Европы, то за последние годы доля вывоза товаров, произведенных в Эстонии увеличилась, к примеру, в США и в Китай, причем доля экспорта в китайском направлении в этом году оказалась примерно такой же, как доля экспорта в (2%). Можно сказать, что с уменьшением доли экспорта в российском направлении, влияние этой страны на экономику Эстонии в целом уменьшилось.

Промышленные предприятия Эстонии все увереннее смотрят в будущее своего экспорта

В ближайшие кварталы сильный внешний спрос должен сохраниться, а экспортные цены — вырасти, что будет способствовать росту экспортного оборота предприятий. Промышленные предприятия Эстонии чувствуют себя в отношении перспектив роста экспорта все увереннее. Во втором квартале соответствующий показатель достиг самого высокого уровня за 6 лет и превышает теперь долгосрочную (10 и 20 лет) среднюю величину. Это еще раз подтверждает, что на ближайшие кварталы сохраняются хорошие перспективы роста экспорта.

Показатели импорта, превышающие экспорт, тормозят экономический рост

Мы в Эстонии привыкли следить за ростом ВВП посезонно и не корректировать его по числу рабочих дней (это практикуется не во всех государствах), то есть брать показатель, говорящий о фактическом росте объема экономики. Хотя при условии корректировки по числу рабочих дней, в апреле продолжился сильный рост экспорта, фактический вклад экспорта в рост экономики был негативным. Если же сюда добавить рост импорта товаров (2%, а после коррекции по числу рабочих дней, и вовсе — на 12%), то возросший дефицит торгового баланса замедлил экономический рост в апреле даже больше, чем обычно. Для эстонской экономики характерно, что при усилении экономического роста дефицит торгового баланса увеличивается. Причина — в растущем спросе предприятий как на сырье, так и на инвестиционные товары. Если рост реальной зарплаты и чувство уверенности населения способствуют росту потребления, то растет также импорт потребительских товаров. В этом году мы ожидаем роста объемов производства и инвестиций на предприятиях, в то же время, рост частного потребления замедлится (в следующем году под воздействием повышения необлагаемого подоходным налогом минимума он должен вновь ускориться).