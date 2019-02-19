Swedbank: темпы выдачи жилищных кредитов в Эстонии несколько снизились

Активность рынка недвижимости и жилищных кредитов сохраняется во всех странах Балтии. Объём выданных жилищных кредитов в прошлом году вырос в Эстонии на 7%, в Латвии на 6% и в Литве примерно на 10%. В Эстонии объем выданных в 2018 году кредитов составил 52% от объемов 2007 года, сказано в пресс-релизе.
По словам руководителя сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, макроэкономическая среда в Балтийских странах продолжает оставаться благоприятной для кредитования. Активность рынка недвижимости в Эстонии стабилизировалась, и рост цен в прошлом году был сбалансированным. „Зарплаты и цены на недвижимость в Эстонии росли примерно в одном темпе. Доступность жилищной недвижимости оставалась стабильной. Цены на недвижимость выросли в Эстонии на 6%. В Латвии и Литве годовой рост составил примерно 2%. Рост зарплат там опережал рост цен на недвижимость. В наибольшей мере активность рынка выросла в Литве, но по-прежнему самым активным остаётся эстонский рынок”, — говорит Пяргма.
Рынок недвижимости сегодня богат предложениями, и у покупателей имеется хороший выбор. „По сравнению с прошлыми периодами, люди более тщательно взвешивают свои решения о покупке недвижимости, что в свою очередь оказывает влияние на темп выдачи кредитов. Например, внимательно изучается вся связанная с недвижимостью документация”, — отметила Пяргма.
Жилищный кредит чаще всего берут в возрасте от 26 до 30 лет. Самые крупные суммы берут 30-летние, именно тогда возникает желание или необходимость поменять существующее жильё на более просторное. „Доля квартир в сделках с недвижимостью составляет примерно 75%. При этом по сравнению с предыдущими годами несколько выросла доля рядных домов и небольших частных домов. Большинство заёмщиков имеют нетто-доход от 1000 до 1500 евро, но растёт доля тех, чей доход превышает 1500 евро в месяц. Средняя сумма жилищного кредита выросла за год на 5 000 евро и составила 82 000 евро”, — говорит Пяргма и подчёркивает, что сейчас долговая нагрузка заёмщиков находится в разумных пределах, и люди считают важным наличие достаточного финансового резерва.
По словам Пяргма, при выборе нового жилья люди уделяют всё больше внимания энергоэффективности, инфраструктуре жилищной среде. Поэтому многие отдают предпочтение новым проектам. „Из всех сделок с недвижимостью на новое жильё приходится примерно треть. Средний возраст покупателей жилья в новых девелоперских проектах составляет от 26 до 35 лет. В большинстве случаев кредит берут вместе с соходатаем. Доход домохозяйства находится в пределах 2000-3000 евро. При покупке жилья в новых девелоперских проектах сумма кредита несколько больше и находится в пределах 112 000 евро”, — говорит Анне Пяргма.