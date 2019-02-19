Swedbank: темпы выдачи жилищных кредитов в Эстонии несколько снизились

По словам руководителя сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, макроэкономическая среда в Балтийских странах продолжает оставаться благоприятной для кредитования. Активность рынка недвижимости в Эстонии стабилизировалась, и рост цен в прошлом году был сбалансированным. „Зарплаты и цены на недвижимость в Эстонии росли примерно в одном темпе. Доступность жилищной недвижимости оставалась стабильной. Цены на недвижимость выросли в Эстонии на 6%. В Латвии и Литве годовой рост составил примерно 2%. Рост зарплат там опережал рост цен на недвижимость. В наибольшей мере активность рынка выросла в Литве, но по-прежнему самым активным остаётся эстонский рынок”, — говорит Пяргма.

Рынок недвижимости сегодня богат предложениями, и у покупателей имеется хороший выбор. „По сравнению с прошлыми периодами, люди более тщательно взвешивают свои решения о покупке недвижимости, что в свою очередь оказывает влияние на темп выдачи кредитов. Например, внимательно изучается вся связанная с недвижимостью документация”, — отметила Пяргма.