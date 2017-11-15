Swedbank: такой спад числа безработных стал неожиданностью

Оживление экономической активности повысило спрос на рабочую силу. Как и ожидалось, в третьем квартале число занятых выросло. Рост по сравнению с прошлым годом составил 13 000 человек. Занятость выросла в сфере обслуживания, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.

По данным Департамента статистики, оценочное число безработных в третьем квартале уменьшилось на целую треть или на 16 000 человек. Такой спад числа безработных стал неожиданностью. Департамент статистики оценивает изменения на рынке труда путём исследования рабочей силы, в котором ежеквартально участвует 5000 человек. Данные Кассы по безработице показывают, что число официально зарегистрированных безработных в третьем квартале было примерно на 3000 человек больше, чем в прошлом году. Число безработных в регистре Кассы по безработице выросло, поскольку в результате реформы трудоспособности число безработных с пониженной трудоспособностью удвоилось. В то же время остальных безработных стало на 8% меньше чем в прошлом году.

Безработица понизилась в третьем квартале до 5,2 процента. В соответствии с ежемесячным опросом Института конъюнктуры, потребители также не ощущают особой опасности безработицы. Число людей, находящихся вне рынка труда, уменьшилось по сравнению с данными прошлого года на 3000 человек. Среди людей, не проявляющих активности на рынке труда, больше всего уменьшилось число ухаживающих за детьми и другими членами семьи. Повышению активности способствует нехватка рабочих рук.

Всё меньше на рынке рабочей силы, которая не нашла ещё себе применения. Во втором квартале количество вакантных мест было максимальным за последние девять лет. В октябре нехватка рабочей силы стала основным сдерживающим развитие фактором для трети промышленных предприятий и предприятий обслуживания, в строительстве же это стало проблемой для половины фирм. Из-за этого сохраняется давление и на рост зарплат. По данным Налогово-таможенного департамента, рост зарплат в третьем квартале ускорился.

В следующем году количество занятых должно немного увеличиться. Несмотря на рост спроса на рабочую силу, её предложение ограниченно. Поэтому мы ожидаем роста вакансий и снижения числа людей, находящихся вне рынка труда.