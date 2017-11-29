Swedbank: строительный сектор имеет на хорошие перспективы, но надо учитывать риски

В первой половине этого года вклад строительного сектора в бурный экономический рост Эстонии составил около 20 процентов. 27%-ный рост объемов строительства в Эстонии в третьем квартале говорит о том, что вклад этого сектора в экономический рост остается весьма значительным. Несмотря на быстрый рост в этом году объемов строительства, эти объемы не достигли высших показателей 2007 года, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Рост строительных цен в этом году, хотя понемногу и ускоряется, но он пока не вышел на уровень роста цен, который был до экономического спада в 2011–2013 годах. Хотя ближайшие перспективы строительного сектора выглядят неплохо, углубляющийся дефицит рабочей силы и постепенно ускоряющийся рост цен повышают риски в сегменте долгосрочных проектов.

Строительство зданий в ближайшее время будет набирать обороты

Наибольший вклад в рост объемов строительства в Эстонии внесло строительство зданий, которое в годовом сравнении увеличилось на 30%. Рост в строительстве сооружений составил 23%. В этом году разрешение на строительство получили на 1000 жилых помещений больше, чем за тот же период прошлого года, а число разрешений на строительство нежилых помещений возросло на 12%.

Хотя предложение новых жилых площадей велико, большой спрос также сохраняется, поэтому рост цен будет сравнительно стабильным. Если в 2006 году за квадратный метр жилья в Таллинне надо было выложить 2,5 месячной нетто-зарплаты, то в первом полугодии текущего года — всего 1,6. Таким образом, доступность жилья существенно улучшилась.

Строительство зданий в ближайшее время будет набирать обороты. Но при этом увеличились сроки поставки материалов и услуг. Целый ряд эстонских производителей строительных материалов успешно вышли на внешние рынки, что оказывает дополнительное давление на поставки строительных материалов на местный рынок.

Строительные работы всё больше зависят от государственных заказов и денег ЕС

Хотя на строительство зданий приходится в строительстве примерно две трети объема, строительство сооружений оказывает на рост строительного сектора все большее влияние. Главная причина — рост государственных заказов.

Инвестиции госсектора в инфраструктуру в этом году существенно выросли. В следующем году государство также намерено увеличить инвестиции. Государство пока осуществило выплат из структурных средств ЕС, выделенных Эстонии на 2014-2020 годы лишь в объеме 15%, однако обязательств уже взято существенно больше.

Таким образом, в ближайшее время влияние денег ЕС в инвестициях госсектора должно увеличиться. Предстоят крупные инфраструктурные стройки и возведение зданий по госзаказам.

Рост цен на строительство пока небольшой, но он постепенно ускоряется

Быстрый рост оборота в строительном секторе позволяет платить работникам более высокую зарплату. В первой половине текущего года зарплаты в строительстве росли в среднем примерно такими же темпами, как и в других сферах деятельности, то есть на 6%. При этом отношение расходов на рабочую силу к обороту в этом году хотя и снизилось, но оно по-прежнему является очень высоким, и рентабельность строительного сектора низка.

Строительные цены вновь начали понемногу расти (в третьем квартале — на 1,7% в годовом сравнении), но этот рост существенно не дотягивает до роста 2013 года, не говоря уже о буме прошлого десятилетия.

Слишком большие госзаказы могут взывать известные риски

Несмотря на то, что доля госзаказов — примерно половина строительных работ (в основном — инфраструктура), эти заказы оказывают существенное влияние на строительный сектор. Поскольку в последнее время нехватка рабочей силы становится для строительных предприятий все более серьезной проблемой, рост государственных заказов может вызвать отток строителей из жилищного строительства и из других сфер деятельности. А это означает риск чрезмерного роста зарплат и строительных цен.

Рост госзаказов влияет и на поставки строительных материалов. Хотя рост производственных издержек пока не отразился на спросе в жилищном строительстве, рост строительных цен может повысить риски как для строителей, так и для предприятий, финансирующих строительство.

В строительном секторе наблюдается острая конкуренция, которая особенно касается мелких подрядчиков, поскольку ограничивает их маржу и делает их более чувствительными к росту производственных издержек.