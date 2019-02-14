Swedbank создает новый пенсионный фонд III ступени
Swedbank создает новый пенсионный фонд III ступени и упраздняет в фондах III ступени плату за выход для клиентов, приближающихся к пенсионному возрасту.
Swedbank создает новый пенсионный фонд III ступени и упраздняет в фондах III ступени плату за выход для клиентов, приближающихся к пенсионному возрасту.
Swedbank выводит на рынок новый пенсионный фонд III ступени Пенсионный фонд V100 индекс (выход ограничен). Как следует из наименования, новый фонд инвестирует все свои активы на принципах т. н. пассивного индексного инвестирования в глобальные рынки акций развитых стран. Ежегодная плата за управление фондом составляет 0,49%, и у фонда нет платы за вход и за выход.
В качестве нового для эстонского рынка решения выход из фонда зависит от возраста клиентов.
"Для того чтобы способствовать целенаправленному пенсионному накоплению и использованию этих денег в пенсионном возрасте, мы создали фонд с низким уровнем плат, из которого клиенты могут выходить начиная с возраста, которому сопутствует предусмотренная законодательством льгота по подоходному налогу. Сегодня это 55 лет”, — сказал председатель правления Swedbank Investeerimisfondid Кристьян Тамла.
"По поведению клиентов мы видим, что накапливаемые на старость средства часто начинают использоваться слишком рано, и это не позволяет воспользоваться льготой по подоходному налогу”, — добавил Тамла.
Вдобавок к созданию нового фонда с льготными платами, Swedbank вносит крупное принципиальное изменение и в части платы за выход из фондов III ступени. Все клиенты, которые копят в фондах Swedbank III ступени, достигшие возраста, в котором на них распространяется предусмотренная законом льгота по подоходному налогу, могут начать пользоваться накопленными в фонде III ступени деньгами без платы за выход. Изменение вступит в силу в марте текущего года.
"Это изменение также вызвано нашим желанием довести до сознания клиентов важность пенсионного накопления и целесообразность использования этих денег по назначению. Надеемся, что это мотивирует клиентов тщательнее взвешивать решение о способе и сроках использования своих пенсионных накоплений”, — сказал Тамла.
По его словам, новый фонд может хорошо подойти также предприятиям, которые пожелают предложить своим работникам пенсию работодателя, но для роста популярности такого решения в нашей налоговой системе должно появиться соответствующее налоговое исключение.
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