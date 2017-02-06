Swedbank: самое крупное страховое возмещение прошлого года превысило 200 000 евро

В прошлом году компания Swedbank P&C Insurance AS выплачивала своим клиентам страховое возмещение более 32 000 раз, а общая сумма выплат превысила 30 миллионов евро. Больше всего возросли суммы компенсаций по жилищному страхованию (+50%) и по страхованию путешествий (+42%). Средняя сумма возмещения по страхованию имущества в прошлом году составила примерно 1000 евро.

По словам руководителя сферы инвестирования и страхования Swedbank Каспара Каура, общая сумма компенсационных выплат возросла в прошлом году на 23%.

„Больше всего (на 50%) выросли выплаты по жилищному страхованию. Количество страховых случаев выросло еще больше — на 69%. Чаще всего несчастья случались с домашним и носимым имуществом, далее следуют водные аварии и прочие несчастные случаи, связанные с деятельностью человека, а также пожары. Самое крупное возмещение ущерба в жилищном страховании было связано с пожаром. Мы выплатили клиенту, у которого сгорел деревянный жилой дом, более 200 000 евро”, — сказал Каур.

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„Здесь необходимо отметить, что в данном конкретном случае клиент получил компенсацию только на восстановление дома, поскольку он не застраховал своё домашнее имущество, то есть все то, что было в доме. Поэтому так важно при заключении договора страхования продумать оптимальный уровень защиты ”, - добавил он.

Самое крупное возмещение в области страхования путешествий (130 000 евро) было выплачено в связи с серьезным несчастным случаем в поездке, когда наряду с лечением человеку понадобилась транспортировка домой.

„Большая часть выплат по страхованию путешествий по-прежнему связана с заболеваниями или травмами во время путешествия. Нередко человек во время поездки нуждается в медицинской помощи. Почти столько же случаев, когда из-за неожиданного заболевания человек вообще не может отправиться в поездку, хотя расходы, связанные с путешествием, уже понесены. На третьем месте — несчастья с личными вещами. Например, опоздание или исчезновение багажа”, — сказал Каур.

По словам Каура, заключение страхового договора перед отправкой в путешествие сегодня уже считается само собой разумеющимся.

„При этом важно обдумать, чем Вы планируете заниматься в путешествии. Увлечение активными видами деятельности (пребывание в тренировочных лагерях, участие в соревнованиях), как правило, не покрывается обычным страхованием путешествий. Для того чтобы защититься на случай несчастья при активных занятиях, можно дополнительно заключить договор страхования при опасной деятельности”, — пояснил Каур.

Клиентам страхования каско возмещен ущерб на общую сумму почти 14 миллионов евро.

„В прошлом году самая крупная компенсация по страхованию каско была связана с дорожно-транспортным происшествием, когда легковой автомобиль выехал перед грузовиком, двигавшимся по главной дороге. Мы выплатили клиенту около 78 000 евро. Самое большое возмещение за буксировку (в сумме почти 3000 евро) было выплачено в связи с необходимостью буксировки автомобиля из другой страны. На телефон нашей экстренной службы клиенты звонят в среднем почти десять раз в день”, — говорит Каур, и добавляет, что самым распространенным страховым случаем в страховании каско остается повреждение стекол — средняя сумма возмещения, связанного с автомобильными стеклами, превышает 400 евро.