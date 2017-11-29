Swedbank: рынок недвижимости и жилищных кредитов по-прежнему активен

Активность рынка недвижимости в Харьюмаа за первые 9 месяцев года выросла на 7%, а цены на квартиры — на 8%, однако рост цен замедляется. Новые квартиры продолжают активно продаваться. За год объём портфеля жилищных кредитов вырос в Эстонии на 6%, значится в пресс-релизе.

По словам руководителя отдела финансирования частных клиентов Swedbank Тармо Улла, растущие доходы и связанное с этим высокое чувство уверенности потребителей способствуют спросу на новое жильё. "Дела в эстонской экономике идут хорошо. В первой половине этого года зарплаты выросли в годовом сравнении более чем на 6%, что повысило у людей чувство уверенности, в том числе и при покупке жилья. В 2017 году наблюдается тенденция роста объёмов выдаваемых жилищных кредитов (годовой прирост 17%)”, — сказал Улла и подчеркнул, что, хотя активность на рынке недвижимости и жилищных кредитов очень высока, сегодняшнюю ситуацию нельзя сравнивать со временами бума.

„Объём жилищных кредитов, выданных в текущем году, составляет лишь около 40% объёма 2007 года. Второе важное отличие состоит в том, что доля собственных средств в сделках с недвижимостью находится на хорошем уровне — 43%. Во времена бума доля заёмных денег в сделках составляла почти 100%. Кроме того, доступность жилья сейчас значительно улучшилась. Если в 2007 году за один квадратный метр жилья в Таллинне приходилось отдавать 2,3 среднемесячной нетто-зарплаты, то в первой половине этого года — всего 1,5.”

Самое активное предложение наблюдается в Таллинне и Харьюмаа. И в следующем году оно может ещё немного вырасти, но, по оценке Улла, цены, скорее всего, останутся на прежнем уровне. Из всех таллиннских сделок с недвижимостью на новое жильё приходится примерно треть. „Растущее предложение и лучший выбор дают людям возможность сделать более осознанный выбор. Сделке с недвижимостью как правило предшествует основательный анализ: сравниваются предложения, большое внимание уделяется энергетическому классу здания и качеству внутренней отделки”, — поясняет Тармо Улла и добавляет, что продажи квартир высокого ценвого класса замедлились, и на рынок выходят скорее крупные девелоперские проекты, которые позволяют предлагать квартиры по разумным ценам.

„Чаще всего жилищный кредит по-прежнему берут 26–30-летние. Доля людей в возрасте до 35 лет среди берущих жилищный кредит за год возросла на 3%. Самые крупные жилищные кредиты берут люди в возрасте за 30 лет, у которых существует наибольшая потребность в приобретении жилья или в замене существующего на более просторное, поскольку именно в этом возрасте в семье появляются дети”, — говорит Улла, добавляя, что принимаемая долговая нагрузка находится в разумных пределах, и в семейном бюджете остаётся резерв на другие расходы.

Средняя сумма кредита составляет 77 000 евро. При покупке нового жилья — немного больше — 105 000 евро. В 45% случаев кредит берут с соходатаем (при покупке нового жилья — 52%). Средний кредитный период остаётся на прежнем уровне: 22-23 года.

Большинство заёмщиков, как и прежде, находится в группе с доходом 1000–1500 евро, в то же время растёт доля получателей кредита с доходом выше 1500 евро. Средняя сумма самофинансирования сохраняется на уровне 29 000 евро (при покупке нового жилья — 41 000 евро).

Немногим более года назад Swedbank приступил также к выдаче жилищных кредитов под поручительство фонда KredEx. Возможность взять жилищный кредит с меньшей долей самофинансирования для многих сделала покупку жилья боле доступной.