Swedbank: рост промышленного сектора замедлился, но ближайшие перспективы остаются хорошими

В третьем квартале рост объёмов производства в эстонском промышленном секторе замедлился, пишет старший экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Если в первом и втором квартале объёмы производства в промышленном секторе увеличились примерно на 10%, то в третьем квартале рост, с учётом коррекции по количеству рабочих дней, замедлился всего до 4 процентов в годовом сравнении.

Причина — в снижении объёмов производства энергии (-10%), а также — в замедлении роста объёмов производства в обрабатывающей и в горнодобывающей промышленности (соответственно на 5% и на 24%).

В третьем квартале наибольший вклад в рост объёмов обрабатывающей промышленности внесло производство изделий из древесины, электрооборудования, металлических изделий, пищевых продуктов и строительных материалов. Замедление происходит, прежде всего, за счет показателей производства продукция электронной промышленности и выпуска напитков, а также снижения объёмов ремонта и монтажа машин и механизмов.

Примерно половина снижения объёмов производства в обрабатывающей промышленности в третьем квартале приходится на замедление роста производства продукции из сланцевого масла и на снижение объёмов ремонта и монтажа машин и оборудования.

Рост экспорта замедлился, и доля оборота продаж предприятий на внешний рынок понизилась

В третьем квартале экспортный оборот в обрабатывающей промышленности увеличился всего на 2%, при том что продажи на внутреннем рынке выросли на 9%. В 13 из 23 сфер деятельности экспортный оборот падал или был медленнее, чем в предыдущем квартале. В третьем квартале рост снизился в годовом сравнении до 60 процентов (в первом квартале он был 300%, а во втором — примерно 130%). Продолжился сильный спад вывоза продукции электронной промышленности (-21%).

Доля оборота продукции обрабатывающей промышленности, отправляемой на внешний рынок, за последние годы снизилась (в 2015 она составляла 70%, в прошлом году 69%, а в текущем 67%). То есть доля продукции, продаваемой на домашнем рынке, выросла.

Это нашло отражение и в цифрах продаж. Если экспортный оборот предприятий в этом году вырос на 5%, то на домашнем рынке товаров продано на 10% больше, чем в прошлом году.

Рост заказов говорит о продолжении роста объёмов производства

При этом объём новых заказов в третьем квартале увеличился во всех отраслях, работающих на основе заказа, за исключением электронной промышленности. Снижение экспортных заказов, вдобавок к электронной промышленности, произошло также в швейной и фармацевтической промышленности. Поэтому можно прогнозировать продолжение умеренного роста обрабатывающей промышленности при поддержке как внутреннего, так и внешнего спроса. В ближайшее время рост может статистически снизиться из-за высокой базы четвёртого квартала прошлого года и ухудшения конъюнктуры в ряде сфер (снижение заказов в электронной промышленности и замедление ценового роста на продукцию из сланцевого масла).

Высокий внешний спрос сохраняется

Эстонские промышленные предприятия всё выше оценивают свою конкурентоспособность на внешних рынках. Положение экономики зоны евро в этом году существенно улучшилось. В следующем году мы также ожидаем сильного экономического роста в этой зоне, что благотворно скажется на экспортных возможностях наших предприятий.

Экспортные заказы еврозоны увеличились, а темпы создания рабочих мест — самые высокие за последние 10 лет. Высокий внешний спрос перевешивает то негативное влияние, которое сильный обменный курс евро оказывает на конкурентоспособность. В то же время из-за возросших нагрузок увеличилось время поставки и ускорился рост производственных расходов предприятий.

В Эстонии также после кратковременного замедления вновь ускорился рост цен производителя, и положительный момент состоит в том, что экспортные цены растут быстрее, чем импортные, то есть условия торговли улучшились, что должно повысить рентабельность предприятий.

Пик роста промышленного производства, видимо, пройден

Несмотря на то, что в этом году, благодаря улучшению внешнего и внутреннего спроса, промышленное производство существенно выросло, по-видимому, к настоящему моменту

пик роста пройден. На самом деле вклад промышленного сектора в экономический рост оказался сравнительно небольшим. Из 5,2% роста первого полугодия текущего года промышленный сектор обеспечил лишь 1,1 процентного пункта (или примерно одну пятую). Большая часть роста экономики обеспечена за счёт внутреннего спроса.