Swedbank: рост объемов производства в промышленном секторе замедлился

По данным, скорректированным по числу рабочих дней, в апреле сильный рост промышленной продукции продолжился. В годовом сравнении объем производства в промышленном секторе вырос на 10%, в том числе в обрабатывающей промышленности он был на 8%, а в горной промышленности – на 21% выше, электроэнергии было произведено на 21% больше, сообщает Swedbank.

Наибольший вклад в рост объема производства в обрабатывающей промышленности внесли деревообрабатывающая промышленность и производство продукции из сланцевого масла, а наиболее сильное тормозящее воздействие на рост объемов в обрабатывающей промышленности оказывал спад выпуска электронной продукции.

Сильный спад объемов производства электронного оборудования продолжается уже 4 месяца подряд, и в этом году заказы в этой сфере деятельности уменьшились. В апреле заказы в электронной промышленности снизились в годовом сравнении на 42%. Таким образом, в этой отрасли, по всей видимости, в ближайшее время спад объёмов производства продолжится.

Влияние электронной промышленности на совокупный оборот и на объемы производства в обрабатывающей промышленности в последние годы уменьшилось. Доля этой сферы деятельности в суммарном обороте обрабатывающей промышленности упала с 21 процента в начале 2011 года до 12 процентов в этом году.

При этом стабильно показывающая за последний год сильные результаты роста деревообрабатывающая промышленность увеличила свою долю с 14 до 19 процентов.

Без корректировки по числу рабочих дней рост объемов производства и оборота в промышленности выглядит далеко не так хорошо.

В апреле этого года было на два рабочих дня меньше, чем в прошлом году, и это оказало существенное влияние на объем производства и оборот в промышленности. В реальности, то есть без корректировки по числу рабочих дней, объем производства в промышленности вырос лишь на 4%, а в обрабатывающей промышленности — всего на 2%.

Таким образом, после сильного 5-месячного роста произошло резкое замедление. Оборот в промышленном секторе вырос всего на 2%, а в обрабатывающей промышленности он по сравнению с прошлым годом остался на прежнем уровне.

Более короткий месяц также стал причиной 3%-ного снижения экспортного оборота на предприятиях обрабатывающей промышленности. При прежнем количестве рабочих дней экспортный оборот в обрабатывающей промышленности показал бы довольно сильный рост. Если смотреть экспортные заказы, то в апреле они снизились в большинстве сфер, работающих по заказам.

Несмотря на снижение заказов в апреле, перспективы роста экспорта улучшились.

В то же время, экономическое положение наших торговых партнёров и перспективы роста существенно улучшились, а спрос на импорт повысился. Усилилось также чувство уверенности промышленных предприятий Эстонии — спрос считается все меньшим препятствием для производства и перспективы для роста экспорта на ближайшие месяцы существенно улучшились.

И хотя ожидания относительно роста объемов производства за последние три месяца ослабли, в более отдалённой перспективе все-таки ощущается тенденция к улучшению. Таким образом, в ближайшие месяцы рост объема производства промышленной продукции и оборота должен продолжиться.

Разница между ростом зарплат и производительностью уменьшается, но из-за дефицита рабочей силы давление в части повышения зарплат остаётся серьезным.

В условиях улучшения возможностей по продажам на внутреннем и внешнем рынках предприятиям требуется всё больше рабочей силы. При этом рынок труда всё больше сужается. Уровень безработицы очень низкий, причем занятость находится на самом высоком за последние 20 лет уровне.

Увеличилось также число вакансий. По данным кассы по безработице, в первом квартале примерно четверть всех вакансий приходилась на промышленный сектор, причем в апреле количество свободных рабочих мест увеличилось. Несмотря на замедление роста зарплат и уменьшение разрыва с ростом производительности, из-за нехватки рабочей силы серьёзное давление в части роста зарплат сохраняется.