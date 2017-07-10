Swedbank: рост экспортного оборота обеспечивается высокими ценами

Экспортный оборот товаров за первые пять месяцев увеличился на десять процентов, при этом большая часть роста или 7% пришлась на рост отпускных цен. Оборот импорта товаров за тот же период вырос на 12%, на цены пришлось 6% роста, пишет старший экономист Swedbank Лийз Элмик.

Наибольший вклад в эстонский экспорт в этом году внесли отрасли, работающие на местном сырье: древесина, мебель и сланец. Кроме того, экспорт рос за счёт реэкспорта прочих видов топлива и вывоза различных машин и оборудования. Деревообрабатывающая и мебельная промышленность стабильно поддерживает экспорт уже многие годы.

Для топлива конъюнктура мирового рынка и цены за год заметно улучшились. В производстве продукции из нефти за первые пять месяцев этого года отпускные цены оказались в среднем наполовину выше, чем за тот же период прошлого года. Вывозимое топливо на 64% — эстонского происхождения (произведено или обработано в Эстонии). Экспортный оборот в этом году существенно снизился в электронной промышленности, где наблюдается очень острая мировая конкуренция, притом, что преимущество Эстонии в части дешёвой рабочей силы постепенно исчезает.

В предстоящие месяцы экспорт предположительно продолжит расти. Этому способствует как усилившийся спрос на наших экспортных рынках, так и выросшие отпускные цены. Экономическое чувство уверенности среди производителей и потребителей в Европе находится на высшем за последние десять лет уровне. Промышленные предприятия всё прочнее стоят на ногах в Европе в целом и в частности в Эстонии. По оценкам эстонских предприятий, ближайшие перспективы экспорта — самые хорошие за последние шесть лет. Ожидается существенный рост объёма заказов.