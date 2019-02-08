Swedbank: рост цен в январе замедлился

Рост цен в январе замедлился в соответствии с прогнозом Swedbank. Стоимость потребительской корзины за год выросла на 2,7 процента. Наибольший вклад в рост цен внесло жильё. Повысились цены на электроэнергию, а также на другие источники энергии — древесину, газ и пр. Цена электроэнергии выросла за год почти на одну пятую. Причина — рост производственных издержек и низкий уровень воды в Северных странах, который понизил объём вырабатываемой энергии на гидроэлектростанциях. Высокая цена электроэнергии предсказывается также форвардными сделками на февраль. Расходы, связанные с жильём, повысились также из-за роста средних цен аренды жилья.

Общий уровень цен существенно повысился из-за удорожания услуг, связанных с развлечениями. Цены на услуги, связанные со свободным времяпрепровождением, растут с одной стороны в связи с повышенным спросом, с другой — из-за роста расходов, прежде всего — на рабочую силу.

Рост цен на продукты питания оставался в начале года стабильным — ниже 2 процентов. Овощи подорожали из-за засушливого лета. Повышение акцизов вызвало рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия. Рост цен на алкогольные напитки, начиная с февраля должен замедлиться, поскольку планами на этот год изменение акцизов пока не предусматривается.

Более низкие нефтяные цены отразились на ценах моторного топлива, которое за год подешевело. По прогнозам Swedbank, нефть в этом году будет на одну десятую дешевле (в евро), чем в прошлом году. На нефтяном рынке сохраняется высокий уровень предложения при замедлении роста спроса. Вдобавок к транспорту, продолжилось снижение цен связи.