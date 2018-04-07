07.04.2018, 12:50

Swedbank: рост цен в марте замедлился

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rus.delfi.ee
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raha
rahaFoto: Karin Kaljuläte

Инфляция немного замедлилась в марте, поскольку цены на продукты повышались медленнее, чем в предыдущем месяце. Повышение цен достигло в прошлом месяце 2,8 процента. Более половины повышения ”обеспечили” питание, алкоголь и табачные изделия. Больше всего подорожали молочные продукты и фрукты, пишет старший экономист Swedbank Лийз Элмик.

Свой существенный вклад в инфляцию внесло и увеличение расходов, связанных с жильем. Высокий спрос поднял цены на съёмное жильё, а холод стал причиной роста цен на электричество.

Но в марте, после долгого перерыва было отмечено и снижение цен на некоторые товары и услуги. На стоимости потребительской корзины в наибольшей степени отразилось падение транспортных цен, которое было вызвано снижением цен на авиабилеты и на автобусные перевозки, а также понижением цен на автомобили.

В то же время повысилась цена на моторное топливо. Это произошло как из-за повышения ставки акцизов, так и в связи с выросшими нефтяными ценами. Цена сырой нефти повысилась в марте по сравнению с тем же периодом прошлого года примерно на десять процентов.

Кроме транспорта в марте из-за сильной конкуренции подешевели одежда и обувь, а также коммуникационные услуги. Ценовой индекс снизился и в связи с понижением для потребителей цены питания в таллиннских детских садах.

Swedbank предполагает, что в этом году рост цен замедлится до 3 процентов. Из групп товаров наибольший вклад в рост цен внесут продукты питания, алкоголь и табак.

Отпускные цены промышленных предприятий повышались в том же темпе, что и потребительские цены. Индекс цен производителей в феврале повысился по сравнению с прошлым годом на 2,7%. Цены выросли в энергетике, деревообработке и производстве напитков, а в электронной промышленности — понизились.

В последние дни среди новостей экономики доминировали взаимные угрозы двух крупнейших экономик мира ограничить товарооборот друг с другом. Хотя сейчас еще неизвестно, будет ли достигнута и какая именно договоренность между США и Китаем, повышение импортных пошлин в товарообмене между двумя странами весьма вероятно.

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На европейском рынке такие изменения могут привести к сдерживанию дальнейшего повышения цен на различные товары, в том числе, на различное сырье (например, металлы). Сильный спрос на мировом рынке, а также снижение перепроизводства и борьба с загрязнением окружающей среды в Китае по-прежнему поддерживают цены на металлы, однако рост предложения китайских товаров на европейском рынке может оказать давление на цены как металлов, так и другого сырья и потребительских товаров.

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