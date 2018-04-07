Swedbank: рост цен в марте замедлился

Инфляция немного замедлилась в марте, поскольку цены на продукты повышались медленнее, чем в предыдущем месяце. Повышение цен достигло в прошлом месяце 2,8 процента. Более половины повышения ”обеспечили” питание, алкоголь и табачные изделия. Больше всего подорожали молочные продукты и фрукты, пишет старший экономист Swedbank Лийз Элмик.

Свой существенный вклад в инфляцию внесло и увеличение расходов, связанных с жильем. Высокий спрос поднял цены на съёмное жильё, а холод стал причиной роста цен на электричество.

Но в марте, после долгого перерыва было отмечено и снижение цен на некоторые товары и услуги. На стоимости потребительской корзины в наибольшей степени отразилось падение транспортных цен, которое было вызвано снижением цен на авиабилеты и на автобусные перевозки, а также понижением цен на автомобили.

В то же время повысилась цена на моторное топливо. Это произошло как из-за повышения ставки акцизов, так и в связи с выросшими нефтяными ценами. Цена сырой нефти повысилась в марте по сравнению с тем же периодом прошлого года примерно на десять процентов.

Кроме транспорта в марте из-за сильной конкуренции подешевели одежда и обувь, а также коммуникационные услуги. Ценовой индекс снизился и в связи с понижением для потребителей цены питания в таллиннских детских садах.

Swedbank предполагает, что в этом году рост цен замедлится до 3 процентов. Из групп товаров наибольший вклад в рост цен внесут продукты питания, алкоголь и табак.