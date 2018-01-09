Swedbank: рост цен в этом году замедлится

В прошлом году, после трехлетней паузы, цены выросли. Рост цен был стремительным, достигнув 3,4 процента. Цены растут, с одной стороны из-за роста производственных издержек (сырье, рабочая сила) и повышения потребительских налогов. С другой — из-за роста зажиточности домохозяйств и оптимизма в отношении будущего, что позволяет повышать цены, пишет старший экономист Swedbank Лийз Элмик.

В декабре, как и ожидалось, рост цен замедлился до 3,4 процента. Замедление инфляции вызвано более медленным ростом цен на транспортные услуги и продукты питания. Наибольший вклад в инфляцию по-прежнему вносят продукты питания. Продукты питания повысились в цене по сравнению с прошлым годом на 6%. Более высокие ставки акцизов вызвали рост цен на алкогольные напитки, табачные изделия и моторное топливо. На последнее повлиял также рост цен сырой нефти.

Если для потребителей более высокие цены означают замедление роста покупательной способности, то производителям это позволяет наращивать оборот. Цены производителей повысились в ноябре на 3,3% по сравнению с прошлым годом. Рост экономической активности и повышение цен улучшили и экономические результаты розничных торговцев. Оборот предприятий розничной торговли вырос за первые девять месяцев 2017 года по сравнению с прошлым годом на 6%, а валовая прибыль — на 19%.

По прогнозам Swedbank, рост цен в этом году несколько замедлится — до 3 процентов. Замедление инфляции вызвано ослаблением внешнего ценового давления. Цены на нефть и прочее сырье должны в этом году вырасти меньше, чем в прошлом. Из групп товаров в этом году наибольший вклад в рост цен внесут продукты питания, алкоголь и табак.

По прогнозам Swedbank, средняя зарплата и в этом году будет повышаться быстрее, чем цены. Рост нетто-зарплаты, скорректированной с учетом цен, в условиях повышения необлагаемого налога и продолжения быстрого роста зарплат, должен достичь в этом году 9 процентов.