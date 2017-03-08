Swedbank: рост цен ускорился до 3%

Цены в феврале быстро росли как по сравнению с прошлым месяцем, так и с тем же периодом прошлого года. Средняя потребительская корзина оказалась на 3,4% дороже, чем годом ранее. Административно управляемые цены повысились на 7,5%, а нерегулируемые — на 2,3%. Наибольший вклад в повышение цен внесли транспорт и продукты питания.

Цены на моторное топливо повысились в феврале на четверть. Цена нефти в евро была на 74% а акцизные ставки на 10% выше, чем год назад. В ближайшие месяцы цена на нефть, видимо, сильно не изменится. В последние три месяца цена нефти держится на уровне 55 долларов за баррель. Похоже, что договоренность ОПЕК и России о снижении объемов добычи нефти в первой половине 2017 года соблюдается. Хотя корректных данных по объемам добычи нефти в мире нет.

Подорожание молочных продуктов, рыбы и сахара вызвало повышение цен на продукты питания. Цены на продукты питания растут во всем мире. Ценовой индекс Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН достиг в феврале высшей отметки за последние два года. Повышение ставки акцизов вызвало рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия.

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Рост цен в Эстонии, по нашим прогнозам, в этом году ускорится до 3%. Основная причина — удорожание сырья и повышение акцизов. Однако зарплаты должны вырасти немного больше, чем цены.

Рост цен — хорошая новость для многих промышленных предприятий Эстонии, оборот которых долгое время находился под давлением низких цен. Продажные цены промышленных предприятий падали с начала 2014 года до середины прошлого года. В последние же месяцы цены производителя, как и потребительские цены, пошли вверх. В январе цены производителя выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,5%. Выше среднего оказался рост цен производителя на продукты питания и строительные материалы, а также на продукцию деревообрабатывающей промышленности.