Swedbank: рост цен на вынужденные расходы в первую очередь влияет на бедные семьи

В апреле темпы повышения цен были практически такими же, как и в марте — на 2,9% год к году. Половина повышения пришлась на продукты питания и жилье. Удорожание продуктов питания и рост расходов на жилье в наибольшей мере отражается на домохозяйствах с небольшим доходом, где доля вынужденных расходов в бюджете в несколько раз выше, чем в богатых семьях, сообщает Swedbank.

Однако рост средней зарплаты и пенсий происходит все же значительно быстрее роста цен. На продолжение быстрого роста зарплат в первые месяцы года указывают и данные Налогового департамента.

Цены на продукты питания повысились в первую очередь за счет молочных и мясных продуктов, а также за счет фруктов. Причина удорожания жилья — рост цен на аренду и на электричество. Существенное повышение цен на алкоголь и табачные изделия вызваны ростом акцизов.

Цена на моторное топливо повысилась как из-за повышения ставки акцизов, так и в связи с выросшими нефтяными ценами. Цена сырой нефти в евро повысилась в апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года на 16 процентов. Нефтяные цены растут с одной стороны из-за снижения добычи странами OPEC и их союзниками, с другой — из-за усиливающегося спроса в связи с растущей экономической активностью.