09.05.2018, 10:17

Swedbank: рост цен на вынужденные расходы в первую очередь влияет на бедные семьи

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rus.delfi.ee
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Swedbank: рост цен на вынужденные расходы в первую очередь влияет на бедные семьи
hinnatõusFoto: Raivo Tasso

В апреле темпы повышения цен были практически такими же, как и в марте — на 2,9% год к году. Половина повышения пришлась на продукты питания и жилье. Удорожание продуктов питания и рост расходов на жилье в наибольшей мере отражается на домохозяйствах с небольшим доходом, где доля вынужденных расходов в бюджете в несколько раз выше, чем в богатых семьях, сообщает Swedbank.

Однако рост средней зарплаты и пенсий происходит все же значительно быстрее роста цен. На продолжение быстрого роста зарплат в первые месяцы года указывают и данные Налогового департамента.

Цены на продукты питания повысились в первую очередь за счет молочных и мясных продуктов, а также за счет фруктов. Причина удорожания жилья — рост цен на аренду и на электричество. Существенное повышение цен на алкоголь и табачные изделия вызваны ростом акцизов.

Цена на моторное топливо повысилась как из-за повышения ставки акцизов, так и в связи с выросшими нефтяными ценами. Цена сырой нефти в евро повысилась в апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года на 16 процентов. Нефтяные цены растут с одной стороны из-за снижения добычи странами OPEC и их союзниками, с другой — из-за усиливающегося спроса в связи с растущей экономической активностью.

В последние недели цена нефти повысилась также в связи с ростом геополитической напряжённости. В начале мая цена барреля нефти достигла 75 долларов США. Вдобавок к сложному положению в Сирии и Йемене, подлили масла в огонь и спекуляции по поводу возобновления экономических санкций США в отношении Ирана. Своё решение по этому вопросу президент Трамп обещал озвучить сегодня вечером. Если санкций не будет, цена нефти должна вернуться к отметке 60-70 долларов США за баррель.

Swedbank предполагает, что в этом году рост цен в Эстонии составит 3 процента. Из групп товаров наибольший вклад в рост цен внесут продукты питания, алкоголь и табак, а также расходы на жилье.

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