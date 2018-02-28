Swedbank: расходы предприятий на рабочую силу растут, рентабельность падает

После двухлетнего падения совокупная прибыль корпоративного сектора в прошлом году увеличилась на 5%. Этому способствовал сильный рост оборота — на 10%. Ускоренный рост оборота, в свою очередь, был вызван увеличением внутреннего и внешнего спроса, а также ростом цен, пишет аналитик Swedbank Тыну Мертсина.

Рентабельность предприятий снижается

Несмотря на то, что расходы на рабочую силу росли даже немного медленнее, чем оборот предприятий (9%), их рост за последние 7 лет в среднем превысил показатель роста оборота, а их доля в обороте поднялась на самый высокий уровень как минимум за последние 17 лет (за исключением 2009 года, когда расходы на рабочую силу не отреагировали достаточно быстро на понижение оборота в корпоративном секторе). В то же время, рост доли расходов на рабочую силу в обороте предприятий в прошлом году замедлился. Взлетевшие расходы на рабочую силу понизили рентабельность предприятий (долю прибылей в обороте). Несмотря на рост в прошлом году совокупной прибыли предприятий, их рентабельность снижалась уже третий год подряд, опустившись на самый низкий уровень как минимум за последние 17 лет (за исключением 2009 года, когда в экономике произошёл спад).

Если смотреть на экономику в целом, то в прошлом году в Эстонии отношение расходов на рабочую силу к ВВП было одним из самых высоких в Европейском союзе, в то время как излишек добавленной стоимости от деятельности, который можно было бы назвать косвенным показателем рентабельности предприятий, был одним из самых низких среди стран — членов ЕС.

Производительность рабочей силы выросла

Сильный прошлогодний рост оборота предприятий способствовал повышению часовой производительности труда рабочей силы. Если в 2015-2016 годах часовая производительность снижалась, то в прошлом году она выросла в текущих ценах на 6%, что стало лучшим показателем за предыдущие три года. Правда, разница между производительностью и ростом расходов на рабочую силу уменьшилась, но это означает лишь замедление падения ценовой конкурентоспособности предприятий. Поскольку мы теряем свою ценовую конкурентоспособность, у предприятий растёт потребность не только в наращивании инвестиций в развитие продукции и в капитал, повышающий производительность труда, но и в улучшение организации труда и управления, в повышении эффективности цепи поставок.

Инвестиции выросли после четырёх лет спада

Возросший спрос с одновременным снижением объёмов свободного капитала, рост цен, повышение чувства уверенности предприятий и сохраняющиеся низкие процентные ставки по кредитам заставили предприятия больше инвестировать. После продолжавшегося четыре года (2013-2016) спада, предприятия увеличили инвестиции на 15%. В структуре инвестиций предприятий за последние два года резко выросла доля транспортных средств, при снижении доли инвестирования в строения. Инвестиции в машины, механизмы и компьютерные системы, то есть во всё то, что самым непосредственным образом влияет на эффективность, за последние четыре года оставались сравнительно стабильными.

Хотя доля инвестиций в обороте предприятий в прошлом году немного повысилась, общая тенденция в долгосрочном плане — снижение этого показателя. Несмотря на это, в прошлом году в Эстонии доля инвестиций к ВВП была одной из самых высоких среди стран — членов ЕС. С одной стороны, снижение доли инвестиций вызвано уменьшением рентабельности предприятий, с другой — потребность в инвестициях с развитием экономики понемногу снижалась.

В корпоративном секторе сохраняются хорошие перспективы роста оборота

В этом году мы ожидаем, что сильный спрос сохранится, как и умеренный рост цен. Это должно будет способствовать росту оборота в корпоративном секторе. Расходы на рабочую силу быстро увеличиваются, но рост оборота смягчает негативное влияние этой проблемы на рентабельность. Рыночные процентные ставки хотя и будут постепенно повышаться, но, как минимум, в ближайшее время они сохранятся на достаточно низком уровне, чтобы способствовать инвестированию.