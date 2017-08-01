Swedbank: промышленный сектор демонстрирует сильный рост

В июне быстрый рост выпуска промышленной продукции продолжился (после коррекции по числу рабочих дней он составил 15%), сообщил Swedbank. При этом рост объема производства в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности по сравнению с показателями мая ускорился соответственно на 10 и на 96%.

Производство энергии (электричество и тепло) выросло примерно на треть. Цифры июньского роста промышленного производства опубликованы пока не по всем странам Европейского союза, однако по результатам первых пяти месяцев года, в Эстонии был самый быстрый рост. По росту же объёмов производства в обрабатывающей промышленности мы были на втором месте после Румынии.

В июне быстрый рост промышленного производства продолжился

Локомотивом роста в обрабатывающей промышленности является деревообработка (которая дала чуть меньше половины прироста объёма производства отрасли), но серьёзный вклад внёс также рост выпуска такой продукции, как сланцевое масло, изделия из металла, химические продукты, а также электрооборудование.

В противоположность этому, рост этой отрасли тормозился из-за продолжающегося спада объёмов в электронной промышленности. За быстрым ростом в горнодобывающей промышленности была с одной стороны низкая прошлогодняя сравнительная база (поскольку год назад из-за работ по обслуживанию заводов по производству масла было произведено меньше продукции), с другой — возросшие рыночные цены на сланцевое масло.

Положительное воздействие на рост конкурентоспособности в производстве сланцевого масла оказала связь платы за ресурсы с ценами масла на мировом рынке. Что касается производства электроэнергии, то Эстония — единственная страна в регионе Балтийских стран и Финляндии, где производство электроэнергии превышает внутреннее потребление.

Если подытожить второй квартал, то после коррекции по числу рабочих дней рост объёмов промышленного производства хотя и ускорился, но по неоткорректированным данным, он замедлился (поскольку в апреле было на два рабочих дня меньше, чем год назад, в связи с чем замедлился и рост выпуска продукции).

Рост экспорта в обрабатывающей промышленности замедлился, но предприятия считают, что у них имеются хорошие перспективы роста экспорта

Как в июне, так и за второй квартал в целом, рост экспорта в обрабатывающей промышленности замедлился. Это относится как к обороту, так и к объёмам экспорта. Во втором квартале экспортный оборот в обрабатывающей промышленности был ниже примерно в трёх четвертях сфер деятельности. Если не учитывать электронную промышленность, заказы в которой продолжают падать, то в остальных сферах заказы растут, и промышленные предприятия считают свои перспективы на ближайшие месяцы неплохими (это показатель уже значительно превысил долгосрочное среднее значение). Улучшились также их ожидания относительно роста количества заказов и объёмов производства.

Ближайшие перспективы экономического роста у торговых партнёров Эстонии на ближайшее время по-прежнему хорошие

По средним результатам первых двух месяцев второго квартала, рост объёмов мировой торговли ускорился в годовом сравнении. Оптимизм предприятий повысился как в Европе, США и Японии, так и на целом ряде формирующихся рынков. Это означает ожидание роста прибылей, увеличение объёмов инвестиционных планов и улучшение положения с занятостью. В целом можно предположить, что общий рост мировой экономики продолжится и во второй половине года.

Судя по индексу деловой активности, скорость экономического роста в еврозоне за последние два месяца немного уменьшилась, но по-прежнему остаётся высокой. Политические риски понизились, мягкая монетарная политика центробанков благотворно действует на экономику, улучшается и рынок труда.

Однако перспективы экономики Соединённых Штатов не столь радужны. Но при этом ближайшие перспективы экономического роста у торговых партнёров Эстонии хорошие, что должно обеспечить лучшие возможности в части экспорта. По оценкам эстонских предприятий, фактор спроса всё меньше ограничивает производство. В большей степени его ограничивают проблемы с доступностью рабочей силы и нехватка производственного оборудования. Это указывает на растущие потребности предприятий в инвестициях.

Рост объёмов торговой выручки предприятий розничной торговли замедлился

Рост торговой выручки эстонских предприятий розничной торговли, скорректированный по росту цен, хоть и ускорился в июне на 5 процентов, квартальный результат оказался ниже прошлогоднего. При этом в первой половине прошлого года в розничной торговле имел место очень сильный рост, что создало высокую сравнительную базу.

В этом году мы ожидаем, что в условиях ускорения роста цен заметно замедлится рост реальной покупательной способности населения. Если во всех остальных секторах экономики чувство уверенности за последний год существенно повысилось, то чувство уверенности предприятий розничной торговли и их ближайшие перспективы существенно не изменились. Несмотря на то, что чувство уверенности потребителей улучшилось, люди всё больше денег направляют на развлечения и хобби.

С ростом торговых площадей рост торговой выручки розничной торговли может в отдельных регионах замедлиться или выручка может даже снизиться. В следующем же году резкое повышение необлагаемого подоходным налогом минимума должно улучшить покупательную способность населения, что положительно скажется на розничной торговле.