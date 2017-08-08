Swedbank: продукты питания — главный драйвер роста цен

В июле потребительские цены выросли на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Треть повышения потребительских цен — „на совести” продуктов питания, значится в пресс-релизе.

Повышение коснулось главным образом мясных и молочных продуктов. Отпускные цены производителей сельхозпродукции в первом полугодии выросли примерно на четверть, в том числе — на мясо более чем на 10%, а на молоко более чем на 40%. Это облегчило положение фермеров, которые с начала прошлого года терпели убытки.

Повышение ставки акцизов вызвало рост цен на алкогольные напитки, табачные изделия и моторное топливо. Цены на эти группы товаров за год повысились примерно на десять процентов. В июле существенно выросли акцизы на пиво, вино и сидр. Цены моторного топлива повысились из-за роста акцизных ставок в феврале этого года. Цена сырой нефти за год существенно не изменилась. В июле цена сырой нефти в евро была на 2% выше, чем год назад.

По нашим прогнозам, рост цен по итогам этого года составит 3%. На цены оказывают влияние удорожание сырья и повышение акцизов. Повышение цен означает, что покупательная способность наёмных работников будет в этом году расти медленнее, чем в прежние годы. Несмотря на высокое чувство уверенности населения, рост потребления замедлился. По итогам первых шести месяцев этого года, объём розничных продаж вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года всего на 2%.